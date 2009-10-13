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Microsoft üçüncü jenerasyon Xbox'ta da ATi GPU'su kullanacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
29,2b
1
142
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft üçüncü jenerasyon Xbox'ta da ATi GPU'su kullanacak
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Xbox'ın grafik alt yapısı için Nvidia ile çalışan ancak Xbox 360'ta, ATi üretimi Xenos GPU'suna yer veren Microsoft, Xbox 360'ın elde ettiği ciddi satış başarısından sonra üçüncü jenerasyon Xbox konsolu için de ATi ile çalışacak gibi görünüyor. Endüstriyel kaynaklara dayandırılan yeni haberlere göre Xenos GPU'sundan memnun olan Microsoft, AMD-ATi ile yola devam edecek.

2010 için planlanan ancak yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında 2012 yılına ötelendiği belirtilen 3. jenerasyon Xbox konsolu için çalışmalarını sürdüren Microsoft, yeni nesil konsol savaşında bayrağı önde göğüsleyen isim olmayı hedeflerken, ID Software'in endüstrinin efsane isimlerinden birisi olmayı başaran kurucu-yöneticisi John Carmak, PS4 ile Sony'nin ilk çıkan isim olacağını iddia etmişti.

3. jenerasyon Xbox konsolunda kullanılacak GPU'nun 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ön görülürken, mimari özellikleri açısından henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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RevidaL 10 yıl
Ati çevresini genişletiyor
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cihandark 10 yıl
Demekki Adamlar Ati'den Memnun Yollarına Ati ile Devam Ediyorlar ama Bence XBox'ın Daha Katetmesi Gereken Çok Yol Var. İki Konsoluda Kullanmış Biri Olarak (Ps3 Hala Kullanıyorum) Bence Eksi ve Artıları Şöyle

XBox 360

Artıları

-Oyunlara Para Ödememe (Online Oynama Zevkinden Mahrum Kalmayı Saymazsak)
-Online Altyapısı Daha iyi (Fakat Paralı)

Eksileri

-3K Endişesi içinde Makineyi Kullanma (Her ne Kadar Yeni Nesillerde Bu Problem Olmasada Bir Kere Kıllandırdılar Kullanıcıları)
-Garanti Kapsamı Dışında Kullanmak Zorunda Kalma (Zira Tr'de Garantili XBox Yok)
-Ps3'e Göre Daha Kötü Grafikler ve Fark Edilebilir Şekilde Oyunlarda Yavaşlamalar (Bana Göre Tabiki)
-Harici Blueray Çözümü(Ekstra Ücret Karşılığı)

Ps3

Artıları

-Daha Başarılı Grafikler ve Performans (Bana Göre Tabiki)
-Blueray Desteği
-Exclusive Oyunlar (Mgs 4 Guns Of The Patriots Yeterli Sanırım)

Eksileri

-Online Altyapısı Kötü (Fakat Bedava)
-Oyunları Yasal Yollardan Edinme Zorunluluğu (Oyunlarda Bayaa Bi Para)
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yerroner 10 yıl
PC oyunculuğunu en fazla ilgilendiren haber. ATI ve Nvidia'nın PC'ye çıkartacağı kartlardan, GT300 ve 5xxx serisinden daha önemli. Zira oynayacağımız oyunların çoğu bu kartlar için geliştirilecek ilk önce. 2012'ye kadar GTX 295'in 3 katı hızlı GPU'lar görebiliriz sanıyorum konsollarda. Hatta yapmaları gereken zamanının 2-3 yıl ötesinde GPU'lar kullanmak olmalı ki, 6 yıllık ömrünü zerafetle tamamlasın. Ama ikinci dediğim hayalcilik olur maalesef.
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annihilator 10 yıl
asıl bomba rivayet ne biliyo musunuz?

Microsoft, Xbox için CPU'yu kendi dizayn edecekmiş

gerçekse, aboovvvv...
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Momo-Oz 10 yıl
ya sinir oluyorum şu microsofta neden xboxu türkiyede satmıyoki !!! :ban:
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Beriko 10 yıl
Güzelmiş :)
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genelkurmay89 10 yıl
hayırlı olsun ne diyelim bekliyecez görecez
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XivA 10 yıl
tam fusion luk işte :)
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Gt95 10 yıl
yeni cikan ps3 girafik islemciside aynimi arkadaslarin soyledi gibi
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DISTURBED 10 yıl
bekleyelim görelim
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sertacaygun 10 yıl
Bu tip cihazların can damarı diye biliyorum GPU'lkarı.
GPU pazarı CPU'dan çok çok daha kızgın olmaya başladı.
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Tolgá 10 yıl
gpunun yanında cpununda değişmesi lazım...
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sendomi 10 yıl
yani tabiki cpu'da değişecektir haliyle ancak ps3'deki gibi 8-10 çekirdekli işlemci olacağını tahmin etmiyorum sonuçta oyunda işlemci bir yere kadar ekran kartı önemli olan ben sony'ninde yeni nesil konsolunda bu hatasını görüp microsoft gibi gpu ağırlıklı bir alet tasarlıyacağını düşünüyorum
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KirkLeeHammett 10 yıl
2012 iyi ya demek ki bir süre daha Xbox360 kullanacagız, cümle içinde ötelendiği kelimesi dikkatimi bu cümleyi uzun süredir ilk defa denk geldi. :)
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tembeler 10 yıl
yahu bu 3k olayı ısınan xbox un lehimlerinin soğuk lehim olmasına dayanıyor temelde. anlamıyorum bu insanları ben kurşun oranı daha az lehimler kullanılıyor bugün bir çok pcb de tekrar lehimlenmesi mümkün olmayan türden lehimler bunlar kesinlikle ısıya dayanıklı pcb kırılır lehime gene bişe olmaz ama hala eski usul devam ediyorlar anlamış değilim lehimdeki kurşun oranı azaltılıp kalay oranı arttırılırsa 3k olayı tamamen ortadan kaldırılabilir.
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NemesisR3 10 yıl
mimari olarak gpu+cpu karışımı bişi bekliyorum ben
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adilazimdegilx 10 yıl
Ne kadar iyi grafik işlemcisi olursa, oyun firmaları da o kadar yüksek grafik kaliteli oyun yaparlar. Her açıdan Xbox kullanıcıları için iyi... Bu arada 3. jenerasyon Xbox'ın ismi ne olacak? Xbox540?
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sendomi 10 yıl
tabiki ati gpu kullanacak ps3'ün hali ortada grafiksel açıdan anti alising özürlü resmen makina ati iyi iş çıkardı xenos'da 3.nesilde inşallah 360 gibi olurda milletin gözü bayram eder
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=EMRE= 10 yıl

sendomi

tabiki ati gpu kullanacak ps3'ün hali ortada grafiksel açıdan anti alising özürlü resmen makina ati iyi iş çıkardı xenos'da 3.nesilde inşallah 360 gibi olurda milletin gözü bayram eder

O cihazın 3K sorunlarınıda unutma, her ne kadar direkt olarak gpu ile ilgili olmasada.
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