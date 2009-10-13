Microsoft üçüncü jenerasyon Xbox'ta da ATi GPU'su kullanacak

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Xbox'ın grafik alt yapısı için Nvidia ile çalışan ancak Xbox 360'ta, ATi üretimi Xenos GPU'suna yer veren Microsoft, Xbox 360'ın elde ettiği ciddi satış başarısından sonra üçüncü jenerasyon Xbox konsolu için de ATi ile çalışacak gibi görünüyor. Endüstriyel kaynaklara dayandırılan yeni haberlere göre Xenos GPU'sundan memnun olan Microsoft, AMD-ATi ile yola devam edecek.

2010 için planlanan ancak yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında 2012 yılına ötelendiği belirtilen 3. jenerasyon Xbox konsolu için çalışmalarını sürdüren Microsoft, yeni nesil konsol savaşında bayrağı önde göğüsleyen isim olmayı hedeflerken, ID Software'in endüstrinin efsane isimlerinden birisi olmayı başaran kurucu-yöneticisi John Carmak, PS4 ile Sony'nin ilk çıkan isim olacağını iddia etmişti.

3. jenerasyon Xbox konsolunda kullanılacak GPU'nun 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ön görülürken, mimari özellikleri açısından henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.