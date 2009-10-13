Microsoft üçüncü jenerasyon Xbox'ta da ATi GPU'su kullanacak

Xbox'ın grafik alt yapısı için Nvidia ile çalışan ancak Xbox 360'ta, ATi üretimi Xenos GPU'suna yer veren Microsoft, Xbox 360'ın elde ettiği ciddi satış başarısından sonra üçüncü jenerasyon Xbox konsolu için de ATi ile çalışacak gibi görünüyor. Endüstriyel kaynaklara dayandırılan yeni haberlere göre Xenos GPU'sundan memnun olan Microsoft, AMD-ATi ile yola devam edecek.
2010 için planlanan ancak yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında 2012 yılına ötelendiği belirtilen 3. jenerasyon Xbox konsolu için çalışmalarını sürdüren Microsoft, yeni nesil konsol savaşında bayrağı önde göğüsleyen isim olmayı hedeflerken, ID Software'in endüstrinin efsane isimlerinden birisi olmayı başaran kurucu-yöneticisi John Carmak, PS4 ile Sony'nin ilk çıkan isim olacağını iddia etmişti.
3. jenerasyon Xbox konsolunda kullanılacak GPU'nun 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ön görülürken, mimari özellikleri açısından henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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XBox 360
Artıları
-Oyunlara Para Ödememe (Online Oynama Zevkinden Mahrum Kalmayı Saymazsak)
-Online Altyapısı Daha iyi (Fakat Paralı)
Eksileri
-3K Endişesi içinde Makineyi Kullanma (Her ne Kadar Yeni Nesillerde Bu Problem Olmasada Bir Kere Kıllandırdılar Kullanıcıları)
-Garanti Kapsamı Dışında Kullanmak Zorunda Kalma (Zira Tr'de Garantili XBox Yok)
-Ps3'e Göre Daha Kötü Grafikler ve Fark Edilebilir Şekilde Oyunlarda Yavaşlamalar (Bana Göre Tabiki)
-Harici Blueray Çözümü(Ekstra Ücret Karşılığı)
Ps3
Artıları
-Daha Başarılı Grafikler ve Performans (Bana Göre Tabiki)
-Blueray Desteği
-Exclusive Oyunlar (Mgs 4 Guns Of The Patriots Yeterli Sanırım)
Eksileri
-Online Altyapısı Kötü (Fakat Bedava)
-Oyunları Yasal Yollardan Edinme Zorunluluğu (Oyunlarda Bayaa Bi Para)
Microsoft, Xbox için CPU'yu kendi dizayn edecekmiş
gerçekse, aboovvvv...
GPU pazarı CPU'dan çok çok daha kızgın olmaya başladı.
O cihazın 3K sorunlarınıda unutma, her ne kadar direkt olarak gpu ile ilgili olmasada.