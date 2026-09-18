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    Microsoft'un Auto SR teknolojisi Intel Panther Lake'e geliyor

    Microsoft, Auto SR desteğini Intel Panther Lake’e genişletti. Yeni teknoloji, XeSS desteği olmayan oyunlarda performans ve görüntü kalitesini birlikte iyileştirmeyi amaçlıyor.

    Microsoft'un Auto SR teknolojisi Intel Panther Lake'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows'ta yerleşik çalışan Automatic Super Resolution teknolojisinin desteklediği donanımlara Intel'in yeni Panther Lake platformunu da ekledi. Özellikle XeSS desteği olmayan oyunlarda kullanılabilen teknoloji, düşük çözünürlükten daha yüksek çözünürlüğe geçiş yaparken performansı artırmayı hedefliyor.

    Auto SR Intel Panther Lake'e geliyor

    Kaçıranlar için ilk olarak 2024 yılında tanıtılan teknoloji, artık Intel'in yeni nesil Core Ultra Series 3 "Panther Lake" mobil platformlarında da kullanılabilecek. Auto SR, oyunların kendi bünyesinde bir süper çözünürlük teknolojisi bulunmadığında devreye girebiliyor. Donanımdan bağımsız olarak tasarlanan sistem, Windows üzerinden çalıştığı için desteklenen mevcut oyunlara ayrıca oyun içi bir entegrasyon gerektirmeden çözünürlük yükseltme özelliği kazandırıyor.

    Microsoft, Intel Panther Lake sistemlerinde doğal çözünürlük yükseltme teknolojisi olarak Intel XeSS Super Resolution destekleniyorsa öncelikle bunun kullanılmasını öneriyor. Ancak XeSS-SR desteği bulunmayan oyunlarda Auto SR alternatif olarak devreye girebiliyor.

    Panther Lake ile performans artışı

    Microsoft'un gerçekleştirdiği ön testlerde, Panther Lake işlemcilerinde bulunan Intel Arc B390 GPU kullanıldı. Assassin's Creed Valhalla benchmark testinde oyun, 1600p çözünürlük ve High grafik ayarlarında ortalama 45 FPS değerine ulaştı. Çözünürlük 1050p seviyesine çekilip Auto SR ile 1600p’ye yükseltildiğinde ve grafik ayarları Ultra seviyesine çıkarıldığında ise ortalama kare hızı 52 FPS’e yükseldi. Bu sonuç, daha yüksek grafik ayarlarına rağmen yaklaşık yüzde 15’lik performans artışı anlamına geliyor.

    Microsoft, Auto SR'ın mevcut hedefini düşük performans sunan cihazlarda oyunları 60 FPS seviyesinde oynanabilir hale getirmek olarak açıklıyor. Şirket, gelecekteki sürümlerde ise 90-120 FPS aralığına ulaşmayı hedefliyor.

    Teknolojinin yalnızca kare hızını artırmak için kullanılmadığı bir başka test de Assassin’s Creed Shadows üzerinde gerçekleştirildi. Intel Arc B390, 1600p ve Very Low ayarlarda 31 FPS sunarken, 1050p çözünürlüğün Auto SR ile 1600p’ye yükseltildiği Ultra High ayarlarda 29 FPS elde edildi. Kare hızındaki küçük düşüşe karşılık özellikle dokuların kalitesinde belirgin bir artış sağlandı.

    Microsoft'a göre Auto SR, DirectX 10 ve üzerini kullanan çok sayıda oyunda çalışabiliyor. Şirketin özellikle önerdiği oyunlar arasında Assassin’s Creed Shadows, Assassin’s Creed Valhalla, Avowed, Control, DOOM: The Dark Ages, Far Cry 6, Frostpunk 2, Grounded 2, The Outer Worlds 2 ve Rainbow Six Siege bulunuyor.

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