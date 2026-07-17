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    Microsoft'un gizli AI projesi sızdı: Güvenlik açıklarını kendi bulacak

    Microsoft'un Project Perception adında yeni bir AI güvenlik aracı geliştirdiği iddia edildi. Platformun yazılım açıklarını tespit edip otomatik olarak gidermesi hedefleniyor.

    Microsoft'un gizli AI projesi sızdı: Güvenlik açıklarını bulacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un kurumsal müşterilere yönelik yapay zeka destekli yeni bir siber güvenlik çözümü geliştirdiği öne sürüldü. The Information'ın haberine göre Project Perception adlı ürün, yazılım açıklarını tespit edip gidermeye yardımcı olacak. Henüz resmi olarak duyurulmayan çözümün bu ay içinde tanıtılabileceği belirtiliyor.

    Birden fazla yapay zeka modeli birlikte çalışacak

    Aktarılanlara göre Microsoft, OpenAI ile Anthropic'in yapay zeka modellerini aynı platformda buluşturacak. Dolayısıyla Project Perception, tek bir yapay zeka modeline bağlı olarak çalışmayacak. Bunun yerine "model router" (model yönlendirici) adı verilen bir sistem kullanılacak. Bu sistem, her görev için en uygun modeli seçerek iş yükünü ona yönlendirecek.

    Platform kod analizi yapabilecek, güvenlik açıklarını tespit edebilecek ve uygun durumlarda otomatik düzeltme önerileri veya yamalar oluşturabilecek. Gerektiğinde farklı modeller arasında geçiş yaparak en uygun çözümü sunacak.

    Microsoft'un çoklu model yaklaşımının temel amaçlarından biri maliyeti azaltmak. Anthropic'in siber güvenlik odaklı yapay zeka modeli Mythos, gelişmiş güvenlik açığı tespit yetenekleriyle öne çıkıyor. Ancak büyük ölçekli kullanımlarda maliyetinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Microsoft, çoklu model ile bazı işlemleri diğer modellere vererek maliyeti düşürecek.

    Yeni güvenlik stratejisinin bir ürünü

    Project Perception'ın Microsoft'un yeni güvenlik yöneticisi Hayete Gallot dönemindeki ilk büyük girişimlerden biri olduğu belirtiliyor. Gallot, şubat ayında göreve geldikten sonra güvenlik organizasyonunu yeniden yapılandırdı. Şirket, yapay zeka tabanlı güvenlik ürünlerine daha fazla odaklanırken eski ürünlere yapılan yatırımları azaltıyor.

    Microsoft, kurumsal güvenlik yazılımlarında lider konumunu korusa da yapay zeka odaklı yeni rakipler rekabeti artırıyor. Özellikle Anthropic'in Mythos modeli, yazılım açıklarını tespit etme konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor.

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