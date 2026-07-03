Microsoft'un gizli Copilot işletim sistemi ortaya çıktı

Proje hiçbir zaman kullanıcılara sunulmadı
Paylaşılan bilgilere göre şirket içinde "Aion" kod adıyla geliştirilen proje, sadeleştirilmiş bir Windows altyapısı üzerine inşa edildi. Microsoft Edge'in temel bileşen olarak kullanıldığı sistemde Copilot, kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştiriliyordu. En dikkat çekici noktalardan biri ise sistemin yerel Win32 uygulamalarını çalıştırmaması oldu.
Ayrıca Başlat menüsünü andıran bir arayüz ile görev çubuğunda yer alan Spaces adlı özellik sayesinde uygulamalar ve web siteleri farklı çalışma alanları altında gruplandırılabiliyordu.
Windows Central'ın aktardığı bilgilere göre Aion deneysel bir proje olarak geliştirildi ve Microsoft'un bunu ticari bir ürün haline getirmeyi planlayıp planlamadığı bilinmiyor. Öte yandan bugün gelinen noktada Copilot'un Windows'a entegrasyonu konusunda kullanıcıların daha temkinli yaklaştığı görülüyor. Bu nedenle yalnızca web uygulamalarına ve yapay zekâ destekli deneyime odaklanan bir işletim sisteminin günümüzde nasıl karşılanacağı ise belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: