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Tam Boyutta Gör Microsoft'un 2024 yılında geliştirdiği ancak hiçbir zaman duyurmadığı yapay zekâ odaklı işletim sistemi projesi ortaya çıktı. Sızdırılan dahili videoya göre şirket, Copilot'u merkeze alan ve tamamen web tabanlı çalışan yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyordu.

Proje hiçbir zaman kullanıcılara sunulmadı

Paylaşılan bilgilere göre şirket içinde "Aion" kod adıyla geliştirilen proje, sadeleştirilmiş bir Windows altyapısı üzerine inşa edildi. Microsoft Edge'in temel bileşen olarak kullanıldığı sistemde Copilot, kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştiriliyordu. En dikkat çekici noktalardan biri ise sistemin yerel Win32 uygulamalarını çalıştırmaması oldu.

Tam Boyutta Gör Bunun yerine internet siteleri ve web uygulamalarına odaklanan işletim sistemi, masaüstü yazılımları gerektiğinde Windows 365 Cloud PC üzerinden bulut aracılığıyla çalıştırmayı hedefliyordu. Sızdırılan videoda Copilot benzeri bir arama kutusunun dosya bulma, uygulama açma ve internette arama gibi işlemler için kullanıldığı görülüyor.

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Ayrıca Başlat menüsünü andıran bir arayüz ile görev çubuğunda yer alan Spaces adlı özellik sayesinde uygulamalar ve web siteleri farklı çalışma alanları altında gruplandırılabiliyordu.

Windows Central'ın aktardığı bilgilere göre Aion deneysel bir proje olarak geliştirildi ve Microsoft'un bunu ticari bir ürün haline getirmeyi planlayıp planlamadığı bilinmiyor. Öte yandan bugün gelinen noktada Copilot'un Windows'a entegrasyonu konusunda kullanıcıların daha temkinli yaklaştığı görülüyor. Bu nedenle yalnızca web uygulamalarına ve yapay zekâ destekli deneyime odaklanan bir işletim sisteminin günümüzde nasıl karşılanacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Microsoft'un gizli Copilot işletim sistemi ortaya çıktı

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