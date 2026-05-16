Microsoft’un Kenya’daki dev veri merkezi ülkeyi elektriksiz bırakabilir

Microsoft ile Abu Dabi merkezli yapay zeka şirketi G42’nin Kenya’da kurmayı planladığı dev veri merkezi projesi, ülkenin enerji altyapısına yönelik ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki yatırım, Doğu Afrika’nın ilk büyük Azure bulut bölgesini oluşturmayı hedeflese de Kenya yönetimi projenin mevcut elektrik şebekesi üzerinde büyük bir baskı yaratabileceğini kabul ediyor.

Kenya’nın elektrik kapasitesini zorluyor

Proje ilk kez Mayıs 2024’te duyurulmuştu. Plan kapsamında G42’nin Kenya’nın Rift Vadisi bölgesindeki Olkaria sahasında veri merkezi inşasını üstlenmesi, Microsoft’un ise burada yeni bir Azure bulut bölgesi başlatması öngörülüyordu.

İlk aşamada tesisin 100 megavat kapasiteyle devreye alınması planlanırken uzun vadeli hedefin 1 gigavat seviyesine ulaşmak olduğu belirtilmişti. Ancak Kenya’nın mevcut enerji altyapısı bu ölçekte bir yükü kaldırabilecek durumda görünmüyor.

Ülkenin toplam kurulu elektrik kapasitesi yaklaşık 3 ila 3,2 gigavat seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Kenya'da elektrik tüketimindeki zirve talep Ocak ayında 2.444 megavat ile rekor kırdı. Bu tablo, tam kapasiteye ulaşacak veri merkezinin ülke genelindeki enerji arzını ciddi biçimde zorlayabileceği anlamına geliyor.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto da durumun ciddiyetine dikkat çekerek tam ölçekli tesisin çalıştırılması için ülkedeki elektriğin yarısının gerekebileceğini ifade etti. Üstelik yalnızca ilk etapta planlanan 100 MW’lık kapasitenin bile, yaklaşık 950 megavat üretim yapan Olkaria jeotermal enerji kompleksinin önemli bir bölümünü tüketeceği belirtiliyor.

Projeyi yavaşlatan tek unsur enerji ihtiyacı değil. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Microsoft ve G42, Kenya hükümetinden veri merkezi kapasitesine ilişkin belirli bir yıllık ödeme garantisi talep etti. Ancak Nairobi yönetimi, şirketlerin istediği düzeyde finansal güvence sağlayamayınca görüşmelerin tıkandığı bildirildi. Şu ana kadar proje resmi olarak iptal edilmiş değil ancak ölçeğinin yeniden yapılandırılması bekleniyor.

