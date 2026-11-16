Microsoft'un küresel kesintisinin faturası ağır oldu: 7 milyar dolarlık kayıp

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Oynat Microsoft’un dünya genelinde yaşanan büyük kesintisi teknoloji dünyasında derin bir kriz yarattı. Tam 74 ülkeye yayılan ve saatlerce süren bu aksaklık, milyonlarca çalışanın işlerini durma noktasına getirdi. Uzmanlar; Outlook ve Teams gibi servislerin çökmesiyle oluşan küresel verimlilik kaybının 7 milyar doları bulabileceğini ifade ediyor. Yaşanan olay, şirketlerin tek bir bulut altyapısına bağımlı kalmasının risklerini de yeniden gözler önüne serdi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde yaşanan küresel Microsoft kesintisinin yankıları sürüyor. Saatlerce süren bu kesinti sırasında başta Outlook olmak üzere Teams, Exchange Online, Microsoft 365 Copilot gibi hizmetlere sağlıklı erişilemedi. Bu kesintiler dünyanın dört bir yanından 74 ülkeye yayıldı. Microsoft'un sistemlerini yeniden işler hâle getirmesi bir günden uzun sürünce, Microsoft çözümlerine bel bağlayan şirketler milyarlarca dolarlık zararla karşı karşıya kaldı.

Microsoft Kesintisinin Küresel Ekonomiye Maliyeti 7 Milyar Doları Aşabilir

Microsoft'un yaşadığı kesintinin boyutunu ortaya koyan en çarpıcı verilerden biri, Downdetector tarafından paylaşıldı. Kullanıcıların çevrim içi hizmetlerde yaşadığı sorunları bildirdiği platform, 12 Kasım'da Microsoft hizmetlerine yönelik şikâyetlerin yalnızca bir saat içinde 74 ülke ve bölgeye yayıldığını açıkladı. Kesintinin en yoğun yaşandığı saatlerde Outlook, Teams, Microsoft 365, Copilot ve OneDrive gibi beş farklı hizmete yönelik bildirimlerin dakikada yaklaşık 19.650'ye ulaştığı görüldü. Outlook özelinde ise ABD'de kesinti bildirimleri yaklaşık 130 bin seviyesine kadar çıktı. Bu rakamlar, yaşanan krizin boyutunu ortaya koyuyor.

Yaşanan kesintinin ekonomik boyutunu hesaplamaya çalışan Anderson Economic Group ise oldukça dikkat çekici bir sonuca vardı. Kuruluşun analizine göre Microsoft hizmetlerinin devre dışı kalması, küresel ölçekte yaklaşık 7 milyar dolarlık verimlilik kaybına yol açtı. 12 Kasım'da yaklaşık 26 milyon, 13 Kasım'da ise 51 milyon çalışanın kesintiden ekonomik kayıp yaratacak ölçüde etkilendiği düşünülüyor. İş süreçlerinin durması, toplantıların yapılamaması, belgelerin onaylanamaması ve şirketler arasındaki iletişimin aksaması, 7 milyar dolarlık bu kaybın ortaya çıkmasına sebep oldu.

Diğer yandan sigorta sektörü açısından ortaya çıkabilecek maliyetin de yüz milyonlarca doları bulabileceği düşünülüyor. Morningstar DBRS, kesintiden kaynaklanabilecek sigortalı hasar taleplerinin 300 ila 500 milyon dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor. Ancak bu rakam, şirketlerin yaşadığı toplam ekonomik kaybı temsil etmiyor. Çünkü çalışanların zaman kaybı, teslimatların gecikmesi ve aksayan iş süreçleri gibi zararların önemli bir bölümü sigorta kapsamına girmiyor.

Kesinti Dolandırıcılar İçin Fırsat Yarattı

Microsoft'un yaşadığı bu kesinti bir siber saldırı kaynaklı olmasa da günün sonunda onların da işine yaradı. Güvenlik uzmanları, siber suçluların bu tür kesintileri kimlik avı (phishing) saldırılarında kullanabileceği konusunda uyarıyor. Örneğin kullanıcıların karşısına Microsoft'tan geliyormuş gibi görünen ve e-posta hesaplarını yeniden etkinleştirmelerini isteyen sahte mesajlar çıkarılabilir. Benzer şekilde, kesinti sırasında teslim edilemeyen e-postaların yeniden alınabilmesi veya beklemeye alınan mesajların görüntülenebilmesi için kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendiren bağlantılar hazırlanabilir. Şirketlerin bilgi işlem departmanlarını taklit eden kişiler de telefon, SMS veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden çalışanlarla iletişime geçerek hesap bilgilerini ya da doğrulama kodlarını ele geçirmeye çalışabilir.

Buradaki tehlike, kullanıcıların yaşanan gerçek bir sorunu çözmeye çalışırken karşılarına çıkan sahte uyarıları daha kolay dikkate alabilmesi. Normal şartlarda şüpheli bulabilecekleri bir hesap kurtarma mesajı, e-posta sistemlerinin gerçekten çalışmadığı bir dönemde çok daha inandırıcı görünebilir. Bu nedenle şirketlerin ve çalışanların, Microsoft adına gönderildiği iddia edilen bağlantılara karşı dikkatli olması, hesap kurtarma işlemlerini yalnızca resmî kanallar üzerinden gerçekleştirmesi ve kimseyle parola veya tek kullanımlık doğrulama kodu paylaşmaması gerekiyor.

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Microsoft Kesintisi Bulut Altyapısına Bağımlılığın Risklerini Bir Kez Daha Gösterdi

Microsoft'un yaşadığı bu olay, bulut tabanlı hizmetlerin sağladığı kolaylığın beraberinde getirdiği riskleri de yeniden gündeme taşıdı. Günümüzde şirketler, kendi sunucularını kurup yönetmek yerine e-posta, dosya paylaşımı, iletişim ve veri depolama gibi ihtiyaçlarını büyük ölçüde Microsoft, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bulut altyapıları üzerinden karşılıyor. Bu yaklaşım şirketlerin maliyetlerini düşürüyor düşürmesine ama aynı zamanda bu tarz durumlarda işleri de ciddi şekilde aksatabiliyor.

Uzmanlar, şirketlerin tek bir bulut sağlayıcısına bağımlı kalmayacak şekilde iş sürekliliği planları hazırlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Alternatif iletişim kanallarının belirlenmesi, kritik belgelerin çevrim dışı erişilebilir kopyalarının tutulması ve farklı altyapılar üzerinden çalışabilecek yedek sistemlerin hazırlanması, benzer kesintilerin etkisini azaltabilir.

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