Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'un Türkiye'deki geliri ve ödediği vergi ilk kez açıklandı

    Microsoft, Avrupa Birliği'nin yeni kuralları kapsamında ilk kez Türkiye'ye ilişkin finansal verilerini açıkladı. Böylece şirketin Türkiye'deki gelir ve vergi tablosu da ortaya çıktı.

    Microsoft'un Türkiye'deki geliri ve ödediği vergi ilk kez açıklan Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Avrupa Birliği'nin yeni şeffaflık kuralları kapsamında ilk kez ülke bazında gelir, kâr ve vergi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Düzenleme sayesinde şirket, ilk kez hangi ülkelerde ne kadar gelir elde ettiğini, kâr açıkladığını ve vergi ödediğini kamuoyuyla paylaştı. Böylece şirketin Türkiye operasyonunun finansal büyüklüğü de ilk kez resmi olarak ortaya çıktı.

    Microsoft'un Türkiye'deki geliri 114,6 milyon dolar oldu

    Teknoloji yorumcusu Mehmet Serdar Kuzuloğlu'nun gündeme taşıdığı rapora göre Microsoft, 30 Haziran 2025'te sona eren 2024-2025 mali yılı için Türkiye'de 114,6 milyon dolar gelir ve 31,4 milyon dolar vergi öncesi kâr elde etti.

    Raporda şirketin Türkiye'de nakit bazında ödediği gelir/kurumlar vergisi 5,37 milyon dolar olarak yer alırken cari mali yıl için 9,83 milyon dolar vergi tahakkuku bulunduğu belirtiliyor. Microsoft'un Türkiye organizasyonunda görev yapan çalışan sayısı ise 272 olarak açıklandı.

    Kârın önemli bölümü İrlanda'da toplanıyor

    Microsoft'un Türkiye'deki geliri ve ödediği vergi ilk kez açıklan Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Microsoft'un Avrupa'daki finansal yapısında İrlanda merkezi bir konumda bulunuyor. Şirket, vergi öncesi küresel kârının yaklaşık yüzde 40'ını İrlanda'da kaydederken Avrupa genel merkezi ile fikri mülkiyet ve finansal operasyonlarının önemli bölümü de bu ülkede yer alıyor. İrlanda'daki iştirak, 6.654 çalışan, 196 milyar dolar gelir ve 47,1 milyar dolar vergi öncesi kâr açıkladı.

    Buna karşılık Almanya'da 3.471 çalışan bulunmasına rağmen 11,68 milyar dolar gelir ve 661,2 milyon dolar vergi öncesi kâr raporlandı. Şirket, bu farkın temel nedeninin Almanya operasyonlarının ağırlıklı olarak satış, pazarlama, idari destek ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanması, yazılım haklarının ise İrlanda'da bulunması olduğunu ifade ediyor.

    Yayımlanan rapor, teknoloji şirketlerinin düşük vergi oranına sahip ülkelerde kâr göstermesine ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Microsoft'un verilerine göre Lüksemburg'da yalnızca 34 çalışanla 283 milyon dolar vergi öncesi kâr elde edilirken, bu ülkedeki kâr marjı yüzde 142, efektif vergi oranı ise yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Fransa ve İtalya gibi yüksek vergi oranına sahip büyük pazarlarda ise tek haneli kâr marjları raporlandı.

    Kaynakça https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/msc/documents/presentations/CSR/FY25-Microsoft-EU-Directive-2021-2101-Report.pdf https://www.techspot.com/news/113001-microsoft-new-eu-disclosure-shows-exactly-how-tech.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara volvo özel servis tavsiye bilirubin nasıl düşer kj kcal farkı bosch kombi e9 hatası kırmızı ışık cezası ne zaman gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6T 5G
    Oppo A6T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad L13
    Lenovo ThinkPad L13
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum