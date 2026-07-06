Microsoft'un Türkiye'deki geliri ve ödediği vergi ilk kez açıklandı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Avrupa Birliği'nin yeni şeffaflık kuralları kapsamında ilk kez ülke bazında gelir, kâr ve vergi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Düzenleme sayesinde şirket, ilk kez hangi ülkelerde ne kadar gelir elde ettiğini, kâr açıkladığını ve vergi ödediğini kamuoyuyla paylaştı. Böylece şirketin Türkiye operasyonunun finansal büyüklüğü de ilk kez resmi olarak ortaya çıktı.

Microsoft'un Türkiye'deki geliri 114,6 milyon dolar oldu

Teknoloji yorumcusu Mehmet Serdar Kuzuloğlu'nun gündeme taşıdığı rapora göre Microsoft, 30 Haziran 2025'te sona eren 2024-2025 mali yılı için Türkiye'de 114,6 milyon dolar gelir ve 31,4 milyon dolar vergi öncesi kâr elde etti.

Raporda şirketin Türkiye'de nakit bazında ödediği gelir/kurumlar vergisi 5,37 milyon dolar olarak yer alırken cari mali yıl için 9,83 milyon dolar vergi tahakkuku bulunduğu belirtiliyor. Microsoft'un Türkiye organizasyonunda görev yapan çalışan sayısı ise 272 olarak açıklandı.

Kârın önemli bölümü İrlanda'da toplanıyor

Tam Boyutta Gör Rapora göre Microsoft'un Avrupa'daki finansal yapısında İrlanda merkezi bir konumda bulunuyor. Şirket, vergi öncesi küresel kârının yaklaşık yüzde 40'ını İrlanda'da kaydederken Avrupa genel merkezi ile fikri mülkiyet ve finansal operasyonlarının önemli bölümü de bu ülkede yer alıyor. İrlanda'daki iştirak, 6.654 çalışan, 196 milyar dolar gelir ve 47,1 milyar dolar vergi öncesi kâr açıkladı.

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Buna karşılık Almanya'da 3.471 çalışan bulunmasına rağmen 11,68 milyar dolar gelir ve 661,2 milyon dolar vergi öncesi kâr raporlandı. Şirket, bu farkın temel nedeninin Almanya operasyonlarının ağırlıklı olarak satış, pazarlama, idari destek ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanması, yazılım haklarının ise İrlanda'da bulunması olduğunu ifade ediyor.

Yayımlanan rapor, teknoloji şirketlerinin düşük vergi oranına sahip ülkelerde kâr göstermesine ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Microsoft'un verilerine göre Lüksemburg'da yalnızca 34 çalışanla 283 milyon dolar vergi öncesi kâr elde edilirken, bu ülkedeki kâr marjı yüzde 142, efektif vergi oranı ise yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Fransa ve İtalya gibi yüksek vergi oranına sahip büyük pazarlarda ise tek haneli kâr marjları raporlandı.

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Microsoft'un Türkiye'deki geliri ve ödediği vergi ilk kez açıklan

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