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Oynat Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Helix hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıktı. İlk planlar cihazı tam bir bilgisayara dönüştürmek, Steam erişimi sunmak ve ücretsiz çevrim içi oyun desteği sağlamaktı. Ancak artan bellek maliyetleri ve mağaza gelirlerindeki olası kayıplar nedeniyle bu stratejide değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Helix'in nihai özellikleri ve Steam desteği sunup sunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un yeni nesil oyun sistemi Xbox Helix hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Windows Central'ın aktardığı bilgilere göre şirketin ilk planları, konsolu yalnızca Xbox oyunlarını çalıştıran bir cihaz olmaktan çıkarıp tam teşekküllü bir oyun bilgisayarına dönüştürmekti. Bu kapsamda Steam gibi üçüncü taraf mağazalara sınırsız erişim ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlar için abonelik zorunluluğunun kaldırılması planlanmış. Ancak bu planlarda değişiklik yaşanmış olabileceği söyleniyor.

Xbox Helix, oyun bilgisayarı olarak tasarlanmış

Windows Central'ın haberine göre ilk Xbox Helix stratejisi, mevcut Xbox konsol oyunlarını çalıştırabilen bir oyun bilgisayarı üzerine kuruluydu. Phil Spencer ve Sarah Bond döneminde geliştirilen bu yaklaşım, Windows masaüstüne erişim ve kullanıcıların kendi yazılımlarını yükleyebilmesini de kapsıyordu. Bu sayede oyuncular, Steam gibi Microsoft dışındaki oyun mağazalarını da kullanabilecekti.

Arayüzün ise ROG Xbox Ally modelindeki gibi kontrolcü kullanımına uygun şekilde tasarlanması bekleniyordu. Böylece Helix, hem Xbox konsol oyunlarını hem de PC oyunlarını tek cihazda bir araya getirecekti. İlk planların bir diğer önemli parçası, çevrimiçi çok oyunculu oyunlar için ücretli abonelik gereksiniminin kaldırılmasıydı. Ancak bu karar, Microsoft'un düzenli abonelik gelirlerinden vazgeçmesi anlamına gelecekti. Şirketin kârlılık açısından daha fazla donanım satışına bağımlı hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Microsoft'un yeni yaklaşımı değişebilir

Windows Central'ın aktardığına göre yeni Xbox CEO'su Asha Sharma yönetiminde şirket, Helix'i artık PC oyunlarını çalıştırabilen bir konsol olarak tanımlıyor. Bu ifade, ilk tasarımdaki oyun bilgisayarının Xbox oyunlarını da çalıştırabilmesi yaklaşımından farklı. Dolayısıyla Windows masaüstüne ve üçüncü taraf mağazalara sınırsız erişim sunulup sunulmayacağı henüz net değil.

Haberde, Microsoft'un kendi analizlerinde ROG Xbox Ally kullanıcılarının önemli bir bölümünün Microsoft'un mağazası yerine Steam'i tercih ettiğinin görüldüğü de belirtiliyor. Bu durum, Steam erişiminin şirketin kendi platformundan elde edeceği geliri azaltabileceği endişesini beraberinde getiriyor. Öte yandan artan bellek maliyetleri de Helix'in donanım planlarını etkileyebilir.

Microsoft'un bu nedenle daha kısıtlı bir sistem tercih edebileceği konuşulsa da şirketin Steam erişiminden veya ücretsiz çok oyunculu oyun desteğinden vazgeçtiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

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Microsoft daha önce Helix'in yalnızca konsol oyunları çalıştırabilen bir PC olmadığını belirtmişti. Şirket ayrıca nöral işleme teknolojilerinin donanım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabileceğini ifade etmişti. Şimdilik Helix'in nihai özellikleri ve üçüncü taraf mağazalara yönelik yaklaşımı belirsizliğini koruyor.

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Microsoft'un Xbox Helix planları ortaya çıktı: Steam ve dahası

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