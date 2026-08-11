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    Microsoft’un yeni nesil yapay zeka çipi Maia 300 ufukta göründü

    Microsoft, yapay zeka çipi rekabetinde elini güçlendirmek için Maia 300'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, kendi çipleriyle Nvidia’ya olan bağlılığını sınırlandırmak istiyor.

    Microsoft’un yeni nesil yapay zeka çipi Maia 300 ufukta göründü Tam Boyutta Gör

    Microsoft, yapay zeka altyapısında Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak için geliştirdiği özel çip çalışmalarını hızlandırıyor. Şirketin yeni nesil Maia 300 yapay zeka çipini sonbaharda, hatta eylül ayında tanıtmayı planladığı bildirildi.

    Microsoft özel çip yatırımlarını büyütüyor

    Microsoft, kendi yapay zeka çiplerini geliştirme çalışmalarına Kasım 2023'te ilk Maia çipini tanıtarak başlamıştı. Ancak şirket, özel yapay zeka işlemcilerinin kullanımını yaygınlaştırma konusunda Google ve Amazon'un gerisinde kaldı.

    Öte yandan Google, kendi geliştirdiği TPU işlemcilerinden doğrudan gelir elde etmeye başladı. Amazon'un ise Trainium başta olmak üzere kendi yapay zeka işlemcilerine yönelik kullanımı giderek artıyor. Microsoft da bu alanda ilerleyerek hem yapay zeka altyapısının maliyetlerini kontrol etmek hem de Nvidia'nın yüksek maliyetli işlemcilerine olan bağımlılığını azaltmak istiyor.

    2027 için 300 binin üzerinde çip hedefleniyor

    Microsoft'un Maia 300 üretimi için TSMC ile görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Şirketin 2027 yılında teslim edilmek üzere 300 binden fazla Maia 300 çipi için üretim kapasitesi ayırmaya çalıştığı aktarılıyor. Microsoft bununla da yetinmeyerek uzun vadede Maia 300 için 1 milyonun üzerinde çip üretim kapasitesi sağlamayı hedefliyor.

    Şirket aynı zamanda üretimi önemli ölçüde artırmayı ve aralarında Anthropic'in de bulunduğu büyük bulut müşterilerini Maia çiplerini kullanmaya ikna etmeyi amaçlıyor.

    Microsoft’un Azure Maia genel müdürü Andrew Wall ise bildirilen rakamların programının gerçek ölçeğini yansıtmadığını belirtti. Ek olarak özel çip yatırımlarının uzun vadeli yapay zeka altyapısı stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

    Microsoft, Maia ailesinin ikinci nesil işlemcisi Maia 200'ü Ocak ayında tanıtmıştı. TSMC tarafından 3 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen çip, özellikle yapay zeka sistemlerinin yüksek sayıda kullanıcı isteğini aynı anda işlemesine yönelik tasarlandı.

    Maia 200'ün dikkat çeken özelliklerinden biri, yüksek miktarda SRAM belleğe sahip olması. SRAM, işlemciye çok yakın konumda çalışan ve yüksek erişim hızları sağlayabilen bir bellek türü. Bu yapı, çok sayıda isteğin işlendiği yapay zeka sistemlerinde performans avantajı sağlayabiliyor. Maia 300 ile Microsoft'un özel yapay zeka işlemcilerindeki üretim kapasitesini ve kullanım alanını daha da genişletmesi bekleniyor.

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