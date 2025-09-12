Microsoft ve OpenAI, ortaklıklarındaki “yeni aşamayı” duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft ve OpenAI, uzun süreli ortaklıklarının bir sonraki aşamasına geçmek için bir ön mutabakat anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Şirketler, anlaşmanın detaylarını henüz paylaşmadı ancak teknoloji paylaşımı ve gelir dağılımı konularını kapsayacağı bildiriliyor.

Yeni anlaşma şekilleniyor

Bu adım, OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen bir yapıdan kâr amaçlı bir şirkete geçiş planı kapsamında kritik bir dönemeç olarak görülüyor. OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumundaki Microsoft, 2019’dan bu yana şirkete 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve yapısal değişiklikler için onayı gerekli.

Öte yandan şirketlerin ortaklığı OpenAI’ın bir araştırma laboratuvarından 500 milyar dolar değerinde bir şirkete dönüşmesiyle birlikte giderek karmaşık bir hale gelmiş durumda. Şirketler artık müşteriler için rekabet ediyor ve OpenAI, Microsoft’un sağlayabileceğinden daha fazla işlem kapasitesi talep ediyor. Ayrıca, mevcut sözleşme şartları, OpenAI’ın AGI (genel yapay zeka) seviyesine ulaştığında Microsoft’un teknolojiye erişimini sınırlayan hükümler nedeniyle de tartışmalı bir zeminde bulunuyor.

Bilindiği üzere Mayıs ayında OpenAI, tamamen kâr amaçlı bir şirkete dönüşmekten vazgeçti. Şirket, kâr amacı gütmeyen kurulun kontrolü elinde tutacağı ve kâr amaçlı yan kuruluşunu kamu yararına bir şirkete dönüştüreceği yeni bir yaklaşım benimsedi. Bu yapı altında kâr amacı gütmeyen kuruluş, 100 milyar dolardan fazla değerde hisseye sahip olacak en büyük hissedar konumuna geliyor. Perşembe günü imzalanan mutabakat, iki şirketin bu yeni yapısal plan üzerinde anlaşmaya çalıştığını gösteriyor.

