Yavaşlama yok: Microsoft veri merkezi kapasitesini 3 katına çıkaracak

Microsoft, yapay zeka ve bulut hizmetlerine yönelik artan işlem gücü talebini karşılamak için veri merkezi kapasitesini 2032’ye kadar yaklaşık 38 gigavata çıkarmayı planlıyor. Şirketin mevcut kapasitesi yaklaşık 12 gigavat seviyesinde bulunuyor.
AI odaklı kapasitenin payı büyüyecek
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre söz konusu hedef, Microsoft’un mevcut veri merkezi kapasitesinin üç katından fazlasına ulaşması anlamına geliyor. Aktarılanlara göre göre şirketin planı, sahip olunan ve kiralanan tesisleri kapsayacak. CoreWeave gibi “neocloud” sağlayıcılarından kiralanan işlem gücü ise dahil edilmeyecek.
Ancak Microsoft sözcüsü Frank Shaw, söz konusu planlama rakamlarının doğru olmadığını söyledi ve şirketin son finansal sonuçlarında açıkladığı rakamlar dışında ayrıntı vermedi.
Öte yandan mevcut 12 gigavatlık kapasitenin yalnızca yaklaşık 2 gigavatı AI için özel çiplere ayrılmış durumda. Bu miktarın, öngörülen 38 gigavatlık kapasitenin yaklaşık üçte birine yükselmesi bekleniyor.
Microsoft’un kapasite artışına yönelmesinin arkasında, son dönemde yaşanan ciddi işlem gücü sıkıntısı bulunuyor. Hatta kapasite sıkıntısı nedeniyle Microsoft’un büyük müşterileri rakiplerine kaptırdığı belirtiliyor.