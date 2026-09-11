Yavaşlama yok: Microsoft veri merkezi kapasitesini 3 katına çıkaracak

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Microsoft, yapay zeka ve bulut hizmetlerine yönelik artan işlem gücü talebini karşılamak için veri merkezi kapasitesini 2032’ye kadar yaklaşık 38 gigavata çıkarmayı planlıyor. Şirketin mevcut kapasitesi yaklaşık 12 gigavat seviyesinde bulunuyor.

AI odaklı kapasitenin payı büyüyecek

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre söz konusu hedef, Microsoft’un mevcut veri merkezi kapasitesinin üç katından fazlasına ulaşması anlamına geliyor. Aktarılanlara göre göre şirketin planı, sahip olunan ve kiralanan tesisleri kapsayacak. CoreWeave gibi “neocloud” sağlayıcılarından kiralanan işlem gücü ise dahil edilmeyecek.

Ancak Microsoft sözcüsü Frank Shaw, söz konusu planlama rakamlarının doğru olmadığını söyledi ve şirketin son finansal sonuçlarında açıkladığı rakamlar dışında ayrıntı vermedi.

Öte yandan mevcut 12 gigavatlık kapasitenin yalnızca yaklaşık 2 gigavatı AI için özel çiplere ayrılmış durumda. Bu miktarın, öngörülen 38 gigavatlık kapasitenin yaklaşık üçte birine yükselmesi bekleniyor.

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Microsoft’un kapasite artışına yönelmesinin arkasında, son dönemde yaşanan ciddi işlem gücü sıkıntısı bulunuyor. Hatta kapasite sıkıntısı nedeniyle Microsoft’un büyük müşterileri rakiplerine kaptırdığı belirtiliyor.

AI yatırımları yüz milyarlarca dolara ulaşıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un veri merkezi yatırımları ise artmaya devam ediyor. Şirket, 2026 takvim yılında 175 milyar dolar, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde ise 50 milyar dolar sermaye harcaması öngörüyor. Microsoft’un son mali yılındaki sermaye harcamaları da 145 milyar dolara ulaşmıştı. Şirket ayrıca uzun vadeli veri merkezi kiralamalarında süreyi 15 yıldan 25 yıla çıkarmayı değerlendiriyor. Böylece maliyetler daha uzun bir döneme yayılarak yıllık raporlanan sermaye harcamalarının düşürülmesi hedefleniyor.

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Microsoft veri merkezi kapasitesini 3 katına çıkaracak

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