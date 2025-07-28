Microsoft: Windows 11 24H2, şimdiye kadarki en güvenilir Windows sürümü

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2, mavi ekran hatası, düşük performans, oyunlarda FPS düşüşü, bozuk sürücü ve daha birçok soruna yol açtı. Ancak Microsoft, bu sürümün öncekilerden daha kararlı olduğunu iddia ediyor. Şirkete göre, Windows 11 24H2'de daha az hata oranı ve beklenmedik yeniden başlatma yaşandı.

Microsoft, Windows 11’in performans sorununa karşı harekete geçti 5 gün önce eklendi

Microsoft, Windows 11 24H2'nin şimdiye kadarki en güvenilir Windows sürümü olduğunu söylüyor. Şirket, Windows 10 22H2 ile karşılaştırıldığında, beklenmedik yeniden başlatmaların %24 oranında azaldığını belirtiyor. Bu verilerin Temmuz 2025'te toplanan güvenilirlik telemetrisine dayandığını ekliyor.

Microsoft, mavi ekranın yerini alan siyah ekranın hatalarla ilgili bilgileri sunma biçiminde de bazı değişiklikler yaptı. Artık QR kod gösterilmeyecek; bunun yerine, ortada durdurma kodunu ve ilgili diski içeren küçük ve öz bir mesaj gösterilecek. Tüm süreç daha kısa sürecek. Şirket, çökmeden sonra önyükleme süresini 40 saniyeden 2 saniyeye indirdiğini de iddia ediyor. Bu 2 saniyenin özellikle Olay Görüntüleyicisi veya günlük okuma konusunda deneyimi olmayan kullanıcılar için durdurma kodunu okumada yeterli olup olmayacağı merak konusu.

Microsoft, Windows Kurtarma Ortamı'ndaki (WinRE) başlangıç onarım aracını da yeniliyor. Bu araç, ağ bağlantısıyla kullanılacak. Bilgisayar yeniden başlatıldığında ve hızlı kurtarma seçeneği (Quick Machine Recovery) seçildiğinde, sistem taranacak ve onarım başlayacak. Ayrıca log toplanıp Microsoft sunucularına gönderilecek.

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Microsoft: Windows 11 24H2, en güvenilir Windows sürümü!

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