Microsoft: Windows 11 24H2, şimdiye kadarki en güvenilir Windows sürümü

Microsoft, Windows 11 24H2'nin şimdiye kadarki en güvenilir Windows sürümü olduğunu söylüyor. Şirket, Windows 10 22H2 ile karşılaştırıldığında, beklenmedik yeniden başlatmaların %24 oranında azaldığını belirtiyor. Bu verilerin Temmuz 2025'te toplanan güvenilirlik telemetrisine dayandığını ekliyor.
Microsoft, mavi ekranın yerini alan siyah ekranın hatalarla ilgili bilgileri sunma biçiminde de bazı değişiklikler yaptı. Artık QR kod gösterilmeyecek; bunun yerine, ortada durdurma kodunu ve ilgili diski içeren küçük ve öz bir mesaj gösterilecek. Tüm süreç daha kısa sürecek. Şirket, çökmeden sonra önyükleme süresini 40 saniyeden 2 saniyeye indirdiğini de iddia ediyor. Bu 2 saniyenin özellikle Olay Görüntüleyicisi veya günlük okuma konusunda deneyimi olmayan kullanıcılar için durdurma kodunu okumada yeterli olup olmayacağı merak konusu.
Microsoft, Windows Kurtarma Ortamı'ndaki (WinRE) başlangıç onarım aracını da yeniliyor. Bu araç, ağ bağlantısıyla kullanılacak. Bilgisayar yeniden başlatıldığında ve hızlı kurtarma seçeneği (Quick Machine Recovery) seçildiğinde, sistem taranacak ve onarım başlayacak. Ayrıca log toplanıp Microsoft sunucularına gönderilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi