Microsoft, Windows 11 için 26H1 güncellemesinin testlerine başladı

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Microsoft, Windows 11’in 26H1 sürümünü test etmeye başladı. Zira Windows Insider Programı’nın en deneysel kolu olan Canary kanalında yayımlanan Insider Preview Build 28000 ile birlikte sistem ayarları ve winver penceresinde ilk kez açık şekilde “Windows 11, version 26H1” ibaresi yer alıyor. Ancak bu güncellemenin köklü değişiklikler ve yepyeni özellikler içermesi beklenmiyor. Şirketin asıl olarak gelecek nesil Arm ve hibrit işlemciler için işletim sistemini yeniden yapılandırdığı belirtiliyor.

Geçiş niteliğinde olacak

Windows 11 26H1, bir özellik güncellemesinden ziyade teknik bir geçiş sürümü olarak konumlanıyor. Amaç, yılın ilerleyen dönemlerinde gelmesi beklenen 26H2 sürümünde kullanıcıya sunulacak yeniliklerin altyapısını önceden hazırlamak. Bu kapsamda 26H1, Qualcomm Snapdragon X2 ve X2 Elite ile Nvidia N1 ve N1x gibi henüz piyasaya çıkmamış işlemciler için gerekli sistem düzenlemelerini içeriyor. Geleneksel x64 mimarisinden belirgin şekilde ayrılan bu yongalar, işletim sisteminin çekirdek seviyesinde değişiklikler gerektiriyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 26H1’de yapılan düzenlemeler kullanıcıya doğrudan yansımıyor ancak sistemin geleceği açısından kritik öneme sahip. Sürücü modelleri, güç yönetimi, görev zamanlayıcısı ve düşük seviye sistem planlaması gibi alanlar elden geçiliyor. Bu iyileştirmeler Windows’un yeni nesil Arm tabanlı ve hibrit cihazlarda daha verimli çalışmasını hedefliyor. x64 tabanlı mevcut bilgisayarlar için ise Windows 11 25H2, ana sürüm olmaya devam ediyor ve aktif özellik güncellemeleri bu yapı üzerinden dağıtılıyor.

Windows 11, son çevrimdışı etkinleştirme yolunu da kapattı! 3 gün önce eklendi

Microsoft, Windows 11 26H1’i de tıpkı 25H2’de olduğu gibi piyasaya sürecek. Dolayısıyla değişiklikler halihazırda sistemde bulunan ancak pasif durumdaki bileşenlerin küçük bir etkinleştirme paketiyle devreye alınmasıyla geçekleşecek. Böylece indirme boyutu ve kurulum süresi minimumda tutulacak.

Öte yandan Windows 11 26H1 testleri şu an için yalnızca Canary kanalı ile sınırlı. Bu kanalda yayımlanan sürümlerin nihai olarak kullanıcılara sunulacağına dair herhangi bir garanti bulunmuyor.

Yenilikler de var

Tam Boyutta Gör Her ne kadar 26H1’in odağında altyapı çalışmaları olsa da son Canary sürümleri bazı dikkat çekici yenilikler de barındırıyor. Xbox Tam Ekran Deneyimi artık daha fazla masaüstü yapılandırmasını destekliyor ve oyun sırasında sistem kaynaklarını önceliklendirerek arka plan işlemlerini baskılıyor. Copilot+ bilgisayarlarda ise yenilenen Click to Do menüsü, görseller ve tablolar üzerinde bağlamsal yapay zekâ işlemlerini mümkün kılıyor. Kullanıcılar, arayüz üzerinden doğrudan kaydetme, kopyalama veya içerik işleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Ayarlar uygulamasındaki yeni Windows Ayarlar ajanı, özellikle Copilot+ cihazlarda arama sonuçları üzerinden doğrudan ayar değişikliklerine izin veriyor. Studio Effects, harici USB web kameraları için genişletilmiş destek sunarken kontroller hem Ayarlar’dan hem de hızlı erişim çubuğundan kullanılabiliyor.

Yeni eklenen Mobil Cihazlar sayfası ise telefon entegrasyonunu tek noktada topluyor. Akıllı telefonlar kamera olarak kullanılabiliyor ya da Dosya Gezgini üzerinden doğrudan dosya paylaşımı yapılabiliyor. Dosya Gezgini tarafında karanlık mod, kopyalama, silme, değiştirme ve hata pencereleri dahil olmak üzere tüm sistem diyaloglarında tutarlı hale getirildi. Başlat menüsünde dosyaların üzerine gelindiğinde “dosya konumunu aç” veya “Copilot’a sor” gibi hızlı işlemler de sunuluyor.

