Microsoft, Windows 11 için 26H1 güncellemesinin testlerine başladı

Geçiş niteliğinde olacak
Windows 11 26H1, bir özellik güncellemesinden ziyade teknik bir geçiş sürümü olarak konumlanıyor. Amaç, yılın ilerleyen dönemlerinde gelmesi beklenen 26H2 sürümünde kullanıcıya sunulacak yeniliklerin altyapısını önceden hazırlamak. Bu kapsamda 26H1, Qualcomm Snapdragon X2 ve X2 Elite ile Nvidia N1 ve N1x gibi henüz piyasaya çıkmamış işlemciler için gerekli sistem düzenlemelerini içeriyor. Geleneksel x64 mimarisinden belirgin şekilde ayrılan bu yongalar, işletim sisteminin çekirdek seviyesinde değişiklikler gerektiriyor.
Microsoft, Windows 11 26H1’i de tıpkı 25H2’de olduğu gibi piyasaya sürecek. Dolayısıyla değişiklikler halihazırda sistemde bulunan ancak pasif durumdaki bileşenlerin küçük bir etkinleştirme paketiyle devreye alınmasıyla geçekleşecek. Böylece indirme boyutu ve kurulum süresi minimumda tutulacak.
Öte yandan Windows 11 26H1 testleri şu an için yalnızca Canary kanalı ile sınırlı. Bu kanalda yayımlanan sürümlerin nihai olarak kullanıcılara sunulacağına dair herhangi bir garanti bulunmuyor.
Yenilikler de var
Ayarlar uygulamasındaki yeni Windows Ayarlar ajanı, özellikle Copilot+ cihazlarda arama sonuçları üzerinden doğrudan ayar değişikliklerine izin veriyor. Studio Effects, harici USB web kameraları için genişletilmiş destek sunarken kontroller hem Ayarlar’dan hem de hızlı erişim çubuğundan kullanılabiliyor.
Yeni eklenen Mobil Cihazlar sayfası ise telefon entegrasyonunu tek noktada topluyor. Akıllı telefonlar kamera olarak kullanılabiliyor ya da Dosya Gezgini üzerinden doğrudan dosya paylaşımı yapılabiliyor. Dosya Gezgini tarafında karanlık mod, kopyalama, silme, değiştirme ve hata pencereleri dahil olmak üzere tüm sistem diyaloglarında tutarlı hale getirildi. Başlat menüsünde dosyaların üzerine gelindiğinde "dosya konumunu aç" veya "Copilot'a sor" gibi hızlı işlemler de sunuluyor.