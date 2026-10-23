Microsoft, Windows 11'de oyunları çökerten sorunu çözdü

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının bir süredir yaşadığı önemli bir sorunu sonunda çözdü. Eylül ayında yayınlanan güncellemenin ardından bazı oyun ve uygulamaların ses oynatırken çökmesine neden olan hata, ekim güncellemesiyle giderildi. Sorunun kaynağı, Windows 11'in yerleşik Dolby Digital AC-3 ses çözümleme bileşeniydi.

Windows 11'deki ses sorunu çözüldü

Kaçıranlar için 22 Eylül'de yayınlanan KB5124010 güncellemesinin ardından, yerleşik Dolby Digital AC-3 ses çözümlemeye güvenen bazı eski oyun ve uygulamalarda beklenmedik kapanmalar yaşanmaya başladı. Bazı durumlarda uygulamalar hiç açılmazken, bazı oyun ve programlar normal şekilde çalışmasına rağmen müzik oynatma veya ses seviyesi değiştirme gibi belirli işlemler sırasında kapanabiliyordu.

Üstelik sorun yalnızca oyunlarla sınırlı kalmadı, medya oynatıcılar ve bazı üretkenlik uygulamaları da etkilenebiliyordu. Microsoft, problemin özellikle kendi ses çözümleme bileşenlerini kullanan eski yazılımlarda görüldüğünü belirtmişti. Modern oyun ve uygulamaların önemli bir bölümü kendi ses çözümleme sistemlerini kullandığı için bu yazılımların sorundan etkilenme ihtimali daha düşüktü.

KB5127648 ile düzeltildi

Microsoft, sorunu 13 Ekim'de yayınlanan KB5127648 toplu güncellemesiyle giderdi. Güncelleme, Windows 11'in üç farklı sürümünü kapsıyor. Bunlar, Windows 11 24H2: OS Build 26100.9711, Windows 11 25H2: OS Build 26200.9711 ve Windows 11 26H2: OS Build 26300.9711. Ayrıca Ekim güncellemesi yalnızca AC-3 sorununu çözmüyor.

Bazı oyunlarda yaşanan fare girdisi takılmaları ve birden fazla kullanıcı veya sanal masaüstü kullanılan sistemlerde oturum açıldıktan sonra siyah ekran oluşmasına neden olan Explorer sorunu da gideriliyor. Bununla birlikte KB5127648'in kendisiyle ilgili yeni bir sorun da bulunuyor. Microsoft, daha önce Smart App Control özelliğini devre dışı bırakan bazı kullanıcıların bu özelliği Windows Security üzerinden yeniden etkinleştiremeyebileceğini açıkladı.

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Öte yandan bu sorun, belirli USB Audio Class 1.0 cihazlarında yaşanan başka bir Windows ses problemiyle karıştırılmamalı. Söz konusu hata için çalışmalar devam ediyor. Eylül güncellemelerinden sonra oyun veya uygulama çökmeleri yaşayan kullanıcıların Ayarlar → Windows Update → Güncellemeleri denetle yoluyla KB5127648 veya daha yeni bir toplu güncellemeyi yüklemesi gerekiyor.

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Microsoft, Windows 11'de oyunları çökerten sorunu çözdü

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