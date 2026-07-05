Microsoft, Windows 11'de 80 GB'a kadar şişen sistem dosyası hatasını düzeltti

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'de bazı kullanıcıları etkileyen ve bir sistem dosyasının onlarca gigabayta kadar büyümesine yol açan hatayı giderdi. Sorun nedeniyle etkilenen bilgisayarlarda kullanılabilir depolama alanı önemli ölçüde azalırken, düzeltme son yayımlanan KB5095093 güncellemesiyle kullanıma sunuldu.

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Sorunun kaynağı, Windows 11'de uygulamaların kamera, mikrofon ve konum gibi hassas sistem kaynaklarına erişimini yöneten Capability Access Manager (camsvc) hizmetiydi. Bu hizmet, erişim isteklerini CapabilityAccessManager.db-wal adlı bir günlük dosyasında saklıyor. Normal şartlarda yalnızca birkaç megabayt büyüklüğünde olması gereken bu dosya, hatadan etkilenen sistemlerde kontrolsüz şekilde büyümeye başladı.

70-80 GB'a kadar ulaştı

Bazı kullanıcılar söz konusu dosyanın boyutunun onlarca gigabayta ulaştığını, hatta bazı durumlarda 70-80 GB seviyesine kadar çıktığını bildirdi. Bu durum, depolama alanının hızla dolmasına ve sistemde gereksiz disk kullanımı oluşmasına neden oldu.

Kullanıcılardan gelen çok sayıdaki geri bildirimin ardından Microsoft, sorunu inceleyerek hatayı doğruladı. Şirket, yayımladığı Windows 11 KB5095093 güncellemesiyle bu sorunu giderdiğini açıkladı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların sistem dosyasının kontrolsüz şekilde büyümesi sorunuyla artık karşılaşmaması bekleniyor.

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Microsoft, Windows 11'deki 80 GB'lık hatayı düzeltti

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