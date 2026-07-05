Microsoft, Windows 11'de 80 GB'a kadar şişen sistem dosyası hatasını düzeltti

Sorunun kaynağı, Windows 11'de uygulamaların kamera, mikrofon ve konum gibi hassas sistem kaynaklarına erişimini yöneten Capability Access Manager (camsvc) hizmetiydi. Bu hizmet, erişim isteklerini CapabilityAccessManager.db-wal adlı bir günlük dosyasında saklıyor. Normal şartlarda yalnızca birkaç megabayt büyüklüğünde olması gereken bu dosya, hatadan etkilenen sistemlerde kontrolsüz şekilde büyümeye başladı.
70-80 GB'a kadar ulaştı
Bazı kullanıcılar söz konusu dosyanın boyutunun onlarca gigabayta ulaştığını, hatta bazı durumlarda 70-80 GB seviyesine kadar çıktığını bildirdi. Bu durum, depolama alanının hızla dolmasına ve sistemde gereksiz disk kullanımı oluşmasına neden oldu.
Kullanıcılardan gelen çok sayıdaki geri bildirimin ardından Microsoft, sorunu inceleyerek hatayı doğruladı. Şirket, yayımladığı Windows 11 KB5095093 güncellemesiyle bu sorunu giderdiğini açıkladı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların sistem dosyasının kontrolsüz şekilde büyümesi sorunuyla artık karşılaşmaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
parasına değer veren varsa a101 den uzak dursun.bazı şeylere sahip olmak güzel ama bim v a101 den bedava gelse çöpüme atmam.gıdasından iğnesine kadar ürünler kalitesi.burda bu marketleri görmezdik eskiden şimdi ise kürdan satsa bu sitede bayram havası varmış gibi a101 reklamı yapılıyor.biraz da bim'i övün sonra kızmasınlar. :)