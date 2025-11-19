Giriş
    Microsoft, Görev Çubuğundan başlayarak Windows 11’i AI destekli OS’e dönüştürüyor

    Microsoft, Windows 11’i yapay zeka ajanlarıyla güçlendiriyor. Görev çubuğundan başlayarak işletim sisteminin çoğu unsuna AI derinlemesine entegre edilerek otomasyon sağlanacak.

    Microsoft, Windows 11’i AI destekli OS’e dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’i “etkileşime dayalı bir işletim sistemine” dönüştüren en kapsamlı yapay zeka hamlelerinden birini başlatıyor. Şirket, masaüstünün temel bileşenlerini yeniden tasarlayarak yapay zeka ajanlarını doğrudan Görev Çubuğuna entegre ediyor ve Windows’u baştan sona bir “AI tuvali” haline getirmeyi hedefliyor. İlerleyen dönemlerde gelecek tüm bu yenilikler Ignite 2025’te gösterildi.

    Bu yeni yaklaşım, kullanıcıların tek komutla bilgisayarlarında işlemleri otomatikleştirebilen, dosyalara erişebilen ve arka planda çok adımlı işler yürütebilen akıllı ajanlarla çalışmasını mümkün kılıyor. Yeni yapı kapsamında Microsoft 365 Copilot’un yanı sıra üçüncü taraf yapay zeka ajanları da Görev Çubuğuna yerleşiyor. Windows’dan sorumlu yönetici Pavan Davuluri, bu entegrasyonun yalnızca bir özellik eklemekle sınırlı olmadığını, ajanların işletim sisteminin doğal bir parçası gibi davranmasını sağladıklarını vurguluyor.

    Görev Çubuğuna AI dokunuşu

    Görev Çubuğuna eklenen bu yapay zeka ajanları, kullanıcı bir talepte bulunduğunda arka planda çalışmaya başlıyor. İkonun üzerine gelindiğinde ajanların o an hangi işlemi yürüttüğü görülebiliyor. Yeni bildirim sistemi ise sürecin durumunu yeşil onay işareti veya sarı uyarı simgesi gibi görsel işaretlerle aktarıyor.

    Kullanıcı isterse bu özelliği tamamen devre dışı bırakabiliyor. Microsoft, tüm bu yapıları isteğe bağlı şekilde sunuyor.

    Microsoft, Windows 11’i AI destekli OS’e dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Bu entegrasyonun merkezinde ise Windows aramasını Copilot’la birleştiren yeni Ask Copilot deneyimi bulunuyor. Kullanıcılar artık dosya ve ayarlar için hızlı aramaya ek olarak sohbet başlatabiliyor veya doğrudan Görev Çubuğundan bir yapay zeka ajanı görevlendirebiliyor. Arka plan görevlerinin kontrolü için tam ekran yerine hafif bir yüzen pencere yapısı tercih edilmiş durumda.

    Microsoft, ajanların güvenli ve izole biçimde çalışması için Agent Workspace adı verilen ayrı bir çalışma alanı oluşturuyor. Bu alan, her ajanın kendi Windows hesabı ile çalıştığı, politikalarla denetlenen ve kayıt altına alınabilir bir ortam sunuyor. Ajanların yetenekleri ise işletim sistemi çekirdeğine gömülü Model Context Protocol (MCP) yapısıyla genişletiliyor. MCP, ajanların sistem araçlarını güvenli biçimde keşfetmesine olanak tanıyor. Bildiğiniz gibi bu protokol Anthropic tarafından çıkmış ve hızla benimsenmişti.

    Tek etkilenen Görev Çubuğu değil

    Microsoft, Windows 11’i AI destekli OS’e dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Yenilikler yalnızca Görev Çubuğuyla sınırlı değil. Microsoft, Dosya Gezginine Copilot entegrasyonu getirerek kullanıcıların belgeleri tek tıkla özetleyebilmesini, dosyalar hakkında soru sorabilmesini veya içerikten e-posta taslakları oluşturabilmesini sağlıyor. Copilot Plus PC’lerdeki yerel modelleri kullanan Click to Do, web’de ya da bilgisayarda görülen herhangi bir tabloyu Excel dosyasına dönüştürme imkânı sunuyor. Bu veriler Excel’e aktarıldıktan sonra bulut tabanlı Copilot yetenekleriyle düzenlenebiliyor. Şirket, yerel ve bulut tabanlı modelleri birlikte çalıştıran hibrit bir mimariyi Windows’un geleceği olarak görüyor.

    Windows 11 genelinde de üretkenlik odaklı birçok yenilik ekleniyor. Yeni yazma asistanı, kullanıcıların herhangi bir metin kutusunda içerik yazmasına veya düzenlemesine yardımcı oluyor ve Copilot Plus PC’lerde çevrimdışı çalışabiliyor. Outlook’a yapay zeka özetleri gelirken, Word belgelerinde görüntülere otomatik alternatif metin oluşturma desteği ekleniyor. Ayrıca “akıcı dikte” adı verilen yeni özellik, konuşmayı otomatik noktalama ve doğru gramerle metne dönüştürüyor.

    Windows 365 bulut bilgisayarlarında da bu hibrit yapay zeka yaklaşımı benimsenmiş durumda. Bulut üzerinden erişilebilen sanal Windows ortamları hem Copilot Plus özelliklerini hem de bulut destekli ana Copilot yeteneklerini aynı anda sunuyor.

    Görev Çubuğundaki AI özellikleri ve yapay zeka ajanları halihazırda test aşamasında bulunuyor ve bunlar zamanlar kullanıcılara sunulacak. Ancak Microsoft, şu anda normal kullanıcılar için bu özelliklerin ne zaman çıkacağından bahsetmedi.

