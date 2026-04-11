    Microsoft, Windows 11'i hızlandırıyor: Hızlı Ayarlar ve sağ tık menüsü daha çabuk açılacak

    Microsoft, Windows 11'i hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin özellikle Hızlı Ayarlar paneli ve sağ tık menüsünün daha hızlı açılması için çalıştığı belirtiliyor.

    Microsoft, Windows 11'i hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin özellikle Hızlı Ayarlar paneli ve sağ tık menüsünün daha hızlı açılması için çalıştığı belirtiliyor.

    Sağ alt köşede yer alan, Wi-Fi, ses veya batarya simgesine tıklandığında açılan Hızlı Ayarlar panelinin açılması bazen birkaç saniye sürebiliyor. Üstelik açıldıktan sonra içindeki bazı seçeneklerin yüklenmesi de gecikebiliyor. Şirketin çok daha hızlı açılan yeni bir sürümü test ettiği belirtiliyor.

    Sistem genelinde daha akıcı bir deneyim hedefleniyor

    20 Mart’ta yapılan açıklamada şirket, 2026 boyunca dağıtılacak büyük sistem iyileştirmelerini duyurdu. Başlat menüsü, görev çubuğu ve sistemin diğer bölümlerinin daha akıcı hale getirileceği belirtilirken, bu değişikliklerin listesi henüz tamamlanmış değil. Son ortaya çıkan bilgilere göre Hızlı Ayarlar da bu kapsamlı yenilemenin bir parçası olarak baştan ele alınıyor.

    Şirketin hedefi, Hızlı Ayarlar panelinin ve içindeki tüm butonların neredeyse anında yüklenmesi. Mevcut durumda Wi-Fi’yi açıp kapattığında ya da farklı bir ağa bağlandığında, değişikliklerin arayüze yansıması gecikebiliyor. Benzer bir durum Bluetooth bağlantılarında da yaşanıyor. Microsoft bu sorunların farkında olduğunu ve bunları giderecek bir güncellemeyi dahili olarak test ettiğini söylüyor.

    Yeni sürümle birlikte kullanıcıların Hızlı Ayarlar’daki seçenekleri sürükleyip bırakarak yeniden sıralayabilmesi planlanıyor. Ayrıca “Enerji Tasarrufu” adlı yeni bir alt bölüm üzerinden karanlık modu doğrudan açıp kapatmak mümkün olacak. Bu bölümde ekran parlaklığı, kontrast ve güç modu gibi ayarlara da erişilebilecek.

    Microsoft’un yaklaşımı yalnızca tek tek hataları düzeltmek değil, sistem genelinde performansı artırmak. Bu yüzden bildirim merkezi de hızlandırılıyor, böylece uyarılar daha hızlı açılacak ve kolayca kapatılabilecek. Aynı zamanda gereksiz bildirimlerin azaltılması ve Windows Update kaynaklı rahatsız edici uyarıların da minimuma indirilmesi hedefleniyor.

    2026 güncellemesiyle birlikte işletim sisteminde daha az reklam ve öneri gösterilmesi, görev çubuğunun taşınabilmesi ve bazı yapay zeka özelliklerinin sadeleştirilmesi gibi değişiklikler de bekleniyor. Bunun yanında Dosya Gezgini’ndeki sağ tık menüsünün daha hızlı açılması gibi küçük ama hissedilir iyileştirmeler de yapılacak.

    Ayarlar uygulaması da yeniden düzenlenerek daha sade ve anlaşılır hale getirilecek. Amaç, eski Denetim Masası’na olan bağımlılığı azaltmak ve gelişmiş ayarları da mümkün olduğunca modern Ayarlar uygulamasına taşımak. Bu geçiş yıllardır devam ediyor olsa da, henüz tamamlanmış değil. Örneğin, bazı gelişmiş ağ seçenekleri hala Denetim Masası üzerinden açılıyor.

