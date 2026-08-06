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    Microsoft, Windows 11 için 32 GB RAM önerisini kaldırıldı: İşte nedeni

    Microsoft, Windows 11 oyuncuları için hazırladığı destek sayfasında yer alan 32 GB RAM önerisini sessizce kaldırdı. Kararın arkasında küresel bellek krizi ve artan donanım maliyetleri bulunuyor.

    Microsoft, Windows 11 için 32 GB RAM önerisini kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için hazırladığı ve oyun bilgisayarı optimizasyonuna odaklanan destek sayfasını yayından kaldırdı. Söz konusu belgede, çoğu oyuncu için 16 GB RAM'in yeterli olduğu, en yeni AAA oyunlar ve yoğun mod kullanımı için ise 32 GB RAM'in ideal kapasite olduğu belirtiliyordu.

    Oyuncular için 32 GB RAM önerisini kaldırdı

    Paylaşılan detaylara göre Microsoft'un Kasım 2025'te paylaştığı destek sayfasına artık erişilemiyor ve ilgili bağlantı Windows Learning Center ana sayfasına yönlendiriyor. Belgenin arşiv kopyasına ise yalnızca Wayback Machine üzerinden ulaşılabiliyor.

    Bu değişiklik, yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımlarının bellek, depolama ve diğer bilgisayar bileşenlerinde oluşturduğu küresel tedarik sıkıntısının ardından geldi. Son dönemde DRAM fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle ekran kartlarından anakartlara kadar birçok bilgisayar bileşeninde fiyat artışları yaşanıyor.

    Microsoft'un son dönemde 8 GB RAM'li Surface dizüstü bilgisayar modellerini piyasaya sürmesi de dikkat çekmişti. Ancak şirketin Windows'un bellek kullanımı konusunda önemli değişikliklere hazırlandığını söyleyelim. Microsoft CEO'su Satya Nadella da kısa süre önce Windows için daha fazla yerel uygulama geliştirilmesi ve yazılım optimizasyonunun iyileştirilmesi yönünde çalıştıklarını açıklamıştı. Sektör analizlerine göre ise küresel bellek arzındaki sıkışıklığın 2027 hatta 2028'e kadar devam etmesi bekleniyor.

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