Microsoft, Windows 11 için 32 GB RAM önerisini kaldırıldı: İşte nedeni

Oyuncular için 32 GB RAM önerisini kaldırdı
Paylaşılan detaylara göre Microsoft'un Kasım 2025'te paylaştığı destek sayfasına artık erişilemiyor ve ilgili bağlantı Windows Learning Center ana sayfasına yönlendiriyor. Belgenin arşiv kopyasına ise yalnızca Wayback Machine üzerinden ulaşılabiliyor.
Bu değişiklik, yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımlarının bellek, depolama ve diğer bilgisayar bileşenlerinde oluşturduğu küresel tedarik sıkıntısının ardından geldi. Son dönemde DRAM fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle ekran kartlarından anakartlara kadar birçok bilgisayar bileşeninde fiyat artışları yaşanıyor.
Microsoft'un son dönemde 8 GB RAM'li Surface dizüstü bilgisayar modellerini piyasaya sürmesi de dikkat çekmişti. Ancak şirketin Windows'un bellek kullanımı konusunda önemli değişikliklere hazırlandığını söyleyelim. Microsoft CEO'su Satya Nadella da kısa süre önce Windows için daha fazla yerel uygulama geliştirilmesi ve yazılım optimizasyonunun iyileştirilmesi yönünde çalıştıklarını açıklamıştı. Sektör analizlerine göre ise küresel bellek arzındaki sıkışıklığın 2027 hatta 2028'e kadar devam etmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: