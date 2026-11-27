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Oynat Microsoft, yükselen bellek fiyatları sebebiyle Windows 11'in RAM kullanımını düşürdü. Sistem bileşenleri ve arka plan hizmetlerinde yapılan optimizasyonlarla 800 MB'tan fazla bellek tasarrufu elde edildi. Defender, OneDrive ve Microsoft 365 gibi yazılımlardaki bu düzenlemeler, özellikle 8 ve 16 gigabayt bellekli bilgisayarların çok daha verimli çalışmasını sağlıyor. Kullanıcılar böylece uygulamalarda belirgin bir performans artışı ve kaynak rahatlaması hissedecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'in bellek kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarında önemli ilerleme kaydetti. Şirketin Core OS bölümünden sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Ian LeGrow, Ignite etkinliğindeki bir oturumda yaptığı açıklamada, işletim sistemi ve yerleşik uygulamalarda yapılan optimizasyonlarla 800 MB'tan fazla RAM tasarrufu sağlandığını duyurdu.

Söz konusu çalışmaların arkasındaki nedenlerden biri ise son dönemde hızla yükselen bellek fiyatları. RAM maliyetlerindeki artış, bilgisayar üreticilerinin sistem fiyatlarını doğrudan etkilerken Microsoft da mevcut cihazların daha verimli kullanılmasına odaklanıyor. LeGrow, özellikle 8 GB ve 16 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda bellek kullanımını iyileştirmek için geçtiğimiz ocak ayından bu yana kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Windows 11'in RAM kullanımı nasıl azaltıldı?

Microsoft'un yaklaşımının merkezinde, işletim sisteminin kendi ihtiyaçları için kullandığı bellek miktarını düşürerek uygulamalara daha fazla kaynak bırakmak bulunuyor. Bunun için Windows bileşenleri ve arka plan hizmetleri arasında bellek ve yazılım altyapılarının daha verimli paylaşılması sağlandı.

Şirketin verdiği bilgilere göre optimizasyonlar, Windows'un varsayılan olarak çalışan bazı hizmetlerini de kapsıyor. Defender, Purview ve OneDrive gibi uygulamalarda yapılan düzenlemeler sayesinde yarım gigabayttan fazla bellek tasarrufu elde edildi. Microsoft 365 tarafında ise yaklaşık 360 MB RAM kullanımının önüne geçildi.

Bu çalışmaların toplamında Windows programları ve hizmetlerinin bellek tüketimi 800 MB'tan fazla azaltılmış durumda. Böylece özellikle sınırlı RAM kapasitesine sahip bilgisayarlarda uygulamaların kullanabileceği kaynak miktarı artırılmış oluyor.

8 GB RAM'li bilgisayarlarda performans artışı

Microsoft'un açıkladığı bir diğer önemli kazanım ise Office uygulamalarının performansıyla ilgili. Şirket, 8 GB RAM'e sahip sistemlerde Office uygulamalarının performansının Ocak 2026 sürümüne kıyasla yüzde 10'a kadar iyileştiğini belirtiyor.

Bellek tasarruflarının yalnızca düşük RAM kapasitesine sahip cihazlarla sınırlı olmadığı da vurgulanıyor. Daha fazla belleğe sahip bilgisayarlar da bu optimizasyonlardan yararlanabiliyor. Ancak 8 GB ve 16 GB RAM'li sistemlerde elde edilen kazanımın günlük kullanım açısından daha belirgin olması beklenebilir.

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Şirketin Windows 11 için bellek optimizasyonlarına devam edip etmeyeceği ve ilerleyen güncellemelerde ne kadar ek tasarruf sağlayacağı ise henüz açıklanmadı.

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Microsoft, Windows 11'in RAM kullanımını düşürdü

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