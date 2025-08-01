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    Microsoft, Windows 11 SE'nin fişini çekiyor: Chrome OS'e rakip olarak çıkmıştı

    Microsoft, düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Windows 11 SE işletim sistemine olan desteğini sonlandırıyor. İşletim sistemi, beş yıl önce Chrome OS'e rakip olarak çıkmıştı.

    Microsoft, Windows 11 SE'ye desteğini sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Windows 11 SE işletim sistemine olan desteğini gelecek yıl sonlandırıyor. İşletim sistemi, beş yıl önce eğitim kurumları için piyasaya sürülmüş ve Google’ın Chrome OS sistemine rakip olarak konumlandırılmıştı.

    Ekim 2026'da sona erecek

    Microsoft'un güncellediği destek makalesinde, "Windows 11 SE için yazılım güncellemeleri, teknik destek ve güvenlik yamaları dahil olmak üzere destek Ekim 2026'da sona erecek. Cihazlarınız çalışmaya devam edecek olsa da, destek ve güvenliğin sürdürülebilmesi için Windows 11’in farklı bir sürümünü destekleyen bir cihaza geçmeniz önerilir." ifadelerine yer verildi.

    Microsoft, yaklaşmakta olan 25H2 güncellemesini Windows 11 SE için sunmayacak. Bu nedenle SE sürümünü kullanan cihazlar 24H2 versiyonunda kalacak ve destek bu şekilde son bulacak. Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo ve Positivo gibi birçok üretici Windows 11 SE yüklü cihazlar piyasaya sürmüştü. Hatta Microsoft, 2021 yılında 249 dolarlık Surface Laptop SE modelini piyasaya sürmüştü.

    Microsoft, Chrome OS ile rekabet etmeye daha önce de çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha önce Windows 10’un yalnızca Microsoft Store’daki uygulamaları çalıştırabilen S Modu'nu tanıtılmıştı, ancak yeterli uygulama desteği olmaması nedeniyle ilgi görmemişti.

    Windows 11 SE de benzer bir yaklaşım izleyerek geleneksel win32 uygulamaları yerine Progressive Web App (PWA) kullanımını teşvik etti. Ancak BT yöneticilerinin win32 uygulamalarını çalıştırmak için özel izinler tanımlaması gerekiyordu ve Microsoft bu sistem için yalnızca belirli uygulamaların çalışmasına izin veriyordu.

    Windows 11 SE’nin sonlandırılması kararı, Gartner’ın geçen yıl Chromebook’ların sınırlı kullanıcı kitlesi ve düşük donanım kalitesi nedeniyle pazar payı kaybettiği uyarısından sonra geldi. 2022’den bu yana Chromebook sevkiyatlarında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

    Kaynakça https://learn.microsoft.com/en-us/education/windows/windows-11-se-overview#cw https://www.theverge.com/news/717253/microsoft-windows-11-se-chrome-os-competitor-end-of-support
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