Microsoft, Intel, AMD ve NVIDIA'dan sürücülerini iyileştirmesini istiyor

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Microsoft, Windows 11'in daha kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla Intel, AMD, NVIDIA ve bilgisayar üreticilerinin sürücü geliştirme süreçlerini iyileştirmeye yönelik yeni bir girişim başlattı. Driver Quality Initiative (DQI) adı verilen programla sürücü kaynaklı sistem çökmelerinin azaltılması, güvenlik açıklarının önlenmesi ve bilgisayarların daha sorunsuz çalışması hedefleniyor.

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Sürücülerdeki hatalar, Windows'un çökmesine ve bilgisayarların mavi ekran hatası vermesine neden olabiliyor. Microsoft, bu sorunları azaltmak için üreticilerin sürücülerini daha kapsamlı test etmesini ve daha güvenli tasarımlar kullanmasını istiyor.

Eski ve sorunlu sürücüler de temizlenecek

Yeni girişim kapsamında Microsoft, sürücüleri yalnızca hata ve çökme oranlarına göre değerlendirmeyecek. Performans, enerji tüketimi ve ısınma gibi etkenler de dikkate alınacak. Ayrıca Windows Update üzerinden dağıtılan eski ve kalitesi düşük sürücülerin temizlenmesi planlanıyor.

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Intel, girişim kapsamında ilk adımları atmaya başladı. Şirketin yayımladığı yeni grafik sürücüsü Windows 11 26H2 desteği sunarken Wi-Fi ve Bluetooth sürücülerinde de iyileştirmeler yapıldı. Diğer üreticilerin de çalışmalarını sürdürdüğü, girişimin tamamen uygulanmasının ise birkaç ay sürebileceği belirtiliyor.

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Microsoft, Windows 11 sürücülerinin iyileştirmesini istiyor

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