Microsoft CEO'su Xbox için düğmeye bastı: 2027'de tekrar yükselecek

Xbox için 2027 hedefi
Nadella, şirketin içerik portföyü, platform ve operasyon tarafında uzun vadeli büyümeyi hedefleyen kararlar aldığını belirtti. Microsoft'un oyun sektöründeki güçlü fikri mülkiyet haklarına ve dünya genelindeki oyun stüdyolarına dikkat çeken CEO, bu güçlü yapının bir araya getirilmesiyle Xbox'ın 2027 mali yılında yeniden büyüme göstermesini beklediklerini söyledi.
Açıklamalar, Xbox CEO'su Asha Sharma'nın daha önce dile getirdiği "Xbox reset" stratejisini de destekler nitelikte. Son aylarda uygulamaya alınan yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 3.200 çalışanın işten çıkarılması, şirketin maliyetleri azaltmaya yönelik en dikkat çekici adımlarından biri olmuştu. Bunun yanında Xbox'ın özel oyun stratejisinde de değişikliğe gidilmesi planlanıyor.
Microsoft, donanım tarafındaki baskıyı hafifletmek amacıyla ağustos ayında Xbox konsollarına önemli bir fiyat artışı uygulanacağını da daha önce doğrulamıştı. Microsoft'un son açıklamaları, Xbox tarafında kısa vadeli maliyet azaltma adımlarının ötesinde, içerik ve donanım stratejisini kapsayan daha geniş kapsamlı bir dönüşüm planının devreye alındığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii