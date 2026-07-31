Microsoft CEO'su Xbox için düğmeye bastı: 2027'de tekrar yükselecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft, 2026 mali yılının dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre Xbox içerik ve hizmet gelirleri yıllık bazda yüzde 10, Xbox donanım gelirleri ise yüzde 13 geriledi. Bu sonuçların ardından Microsoft CEO'su Satya Nadella, Xbox iş kolunun yeniden büyüme sürecine girmesi için önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Xbox için 2027 hedefi

Nadella, şirketin içerik portföyü, platform ve operasyon tarafında uzun vadeli büyümeyi hedefleyen kararlar aldığını belirtti. Microsoft'un oyun sektöründeki güçlü fikri mülkiyet haklarına ve dünya genelindeki oyun stüdyolarına dikkat çeken CEO, bu güçlü yapının bir araya getirilmesiyle Xbox'ın 2027 mali yılında yeniden büyüme göstermesini beklediklerini söyledi.

Açıklamalar, Xbox CEO'su Asha Sharma'nın daha önce dile getirdiği "Xbox reset" stratejisini de destekler nitelikte. Son aylarda uygulamaya alınan yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 3.200 çalışanın işten çıkarılması, şirketin maliyetleri azaltmaya yönelik en dikkat çekici adımlarından biri olmuştu. Bunun yanında Xbox'ın özel oyun stratejisinde de değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

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Microsoft, donanım tarafındaki baskıyı hafifletmek amacıyla ağustos ayında Xbox konsollarına önemli bir fiyat artışı uygulanacağını da daha önce doğrulamıştı. Microsoft'un son açıklamaları, Xbox tarafında kısa vadeli maliyet azaltma adımlarının ötesinde, içerik ve donanım stratejisini kapsayan daha geniş kapsamlı bir dönüşüm planının devreye alındığını gösteriyor.

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