Microsoft Xbox Uygulaması güncelledi: İşte yeni özellikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, PC ve Xbox ekosistemini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirket, PC'ler için Xbox Uygulamasını sessiz sedasız güncelledi. Yayınlanan son güncelleme, özellikle taşınabilir oyun cihazlarını hedef alan yeni özelliklerle geliyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise doğrudan uygulama içine eklenen yeni "Display" widget'ı olacak.

Xbox uygulaması güncellendi

Xbox uygulamasına entegre olan yeni "Display" widget'ı, kullanıcıların artık çözünürlük, projeksiyon modu ve Auto Super Resolution gibi kritik ayarlara tek bir yerden erişebilmesini sağlıyor. Özellikle küçük ekranlı cihazlarda kullanım kolaylığı sağlayan bu yapı, klasik ayarlar menüsüne kıyasla çok daha pratik bir deneyim sunacak.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un burada odak noktası net şekilde el konsolları. Nitekim şirket, daha önce Xbox arayüzünü ASUS ROG Ally ve Ally X gibi cihazlara uygun hale getirmişti. Güncellemeyle gelen bir diğer yenilik ise bildirim tarafında. Kullanıcılar artık uyarıların ekranın neresinde görüneceğini seçebiliyor.

Bu küçük ama önemli detay, özellikle oyun sırasında dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı hedefliyor. Performans tarafında ise Auto Super Resolution (Auto SR) özelliği öne çıkıyor. Bu özellik, DirectX tabanlı oyunlarda daha düşük çözünürlükte render alıp görüntüyü yapay zekâ ile yükselterek hem daha net görüntü hem de daha akıcı kare hızları sunmayı amaçlıyor. Üstelik bunun için geliştiricilerin ekstra bir optimizasyon yapmasına gerek yok.

Microsoft'un bu özellikleri ilk olarak Insider programı üzerinden test ettiği ve kademeli olarak kullanıcılara sunduğunu söyleyelim. Şu an için tüm detaylar resmi olarak paylaşılmış değil, bu nedenle güncellemenin hangi cihazlara ne zaman tam olarak ulaşacağı açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: