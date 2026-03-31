    Microsoft Xbox Uygulaması güncelledi: İşte yeni özellikler

    Microsoft, Xbox uygulamasını sessiz sedasız güncelledi. Yeni sürümle birlikte özellikle taşınabilir cihazlara yönelik görüntü ayarları ve performans iyileştirmeleri geliyor.

    Microsoft, PC ve Xbox ekosistemini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirket, PC'ler için Xbox Uygulamasını sessiz sedasız güncelledi. Yayınlanan son güncelleme, özellikle taşınabilir oyun cihazlarını hedef alan yeni özelliklerle geliyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise doğrudan uygulama içine eklenen yeni "Display" widget'ı olacak.

    Xbox uygulaması güncellendi

    Xbox uygulamasına entegre olan yeni "Display" widget'ı, kullanıcıların artık çözünürlük, projeksiyon modu ve Auto Super Resolution gibi kritik ayarlara tek bir yerden erişebilmesini sağlıyor. Özellikle küçük ekranlı cihazlarda kullanım kolaylığı sağlayan bu yapı, klasik ayarlar menüsüne kıyasla çok daha pratik bir deneyim sunacak.

    Microsoft'un burada odak noktası net şekilde el konsolları. Nitekim şirket, daha önce Xbox arayüzünü ASUS ROG Ally ve Ally X gibi cihazlara uygun hale getirmişti. Güncellemeyle gelen bir diğer yenilik ise bildirim tarafında. Kullanıcılar artık uyarıların ekranın neresinde görüneceğini seçebiliyor.

    Bu küçük ama önemli detay, özellikle oyun sırasında dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı hedefliyor. Performans tarafında ise Auto Super Resolution (Auto SR) özelliği öne çıkıyor. Bu özellik, DirectX tabanlı oyunlarda daha düşük çözünürlükte render alıp görüntüyü yapay zekâ ile yükselterek hem daha net görüntü hem de daha akıcı kare hızları sunmayı amaçlıyor. Üstelik bunun için geliştiricilerin ekstra bir optimizasyon yapmasına gerek yok.

    Microsoft'un bu özellikleri ilk olarak Insider programı üzerinden test ettiği ve kademeli olarak kullanıcılara sunduğunu söyleyelim. Şu an için tüm detaylar resmi olarak paylaşılmış değil, bu nedenle güncellemenin hangi cihazlara ne zaman tam olarak ulaşacağı açıklanmadı.

    halogen666 5 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

