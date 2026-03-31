Microsoft Xbox Uygulaması güncelledi: İşte yeni özellikler

Xbox uygulaması güncellendi
Xbox uygulamasına entegre olan yeni "Display" widget'ı, kullanıcıların artık çözünürlük, projeksiyon modu ve Auto Super Resolution gibi kritik ayarlara tek bir yerden erişebilmesini sağlıyor. Özellikle küçük ekranlı cihazlarda kullanım kolaylığı sağlayan bu yapı, klasik ayarlar menüsüne kıyasla çok daha pratik bir deneyim sunacak.
Bu küçük ama önemli detay, özellikle oyun sırasında dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı hedefliyor. Performans tarafında ise Auto Super Resolution (Auto SR) özelliği öne çıkıyor. Bu özellik, DirectX tabanlı oyunlarda daha düşük çözünürlükte render alıp görüntüyü yapay zekâ ile yükselterek hem daha net görüntü hem de daha akıcı kare hızları sunmayı amaçlıyor. Üstelik bunun için geliştiricilerin ekstra bir optimizasyon yapmasına gerek yok.
Microsoft'un bu özellikleri ilk olarak Insider programı üzerinden test ettiği ve kademeli olarak kullanıcılara sunduğunu söyleyelim. Şu an için tüm detaylar resmi olarak paylaşılmış değil, bu nedenle güncellemenin hangi cihazlara ne zaman tam olarak ulaşacağı açıklanmadı.
2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.