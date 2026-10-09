Microsoft, Xbox uygulamasını yeniliyor: İşte yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows bilgisayarlardaki Xbox uygulaması için yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. Garrison kod adıyla geliştirilen yeni güncelleme, özellikle geniş oyun kütüphanelerinde gezinme ve oyunları yönetme deneyimini iyileştirecek.

Microsoft, Xbox PC uygulamasını baştan aşağı yeniliyor

Windows Central tarafından test edilen erken sürüm, mevcut arayüzün genel yapısını korurken önemli performans iyileştirmeleri sunuyor. Habere göre yeni uygulama, 1.400'den fazla Xbox oyununu içeren bir kütüphaneyi mevcut sürüme kıyasla çok daha hızlı yükleyebiliyor. Microsoft'un bu güncellemeyle temel olarak uygulamanın açılış hızını ve menüler arasındaki geçişleri iyileştirmeye odaklandığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni tasarımda oyun kütüphanesinin kullanımı da kolaylaştırılıyor. Kullanıcılar, bilgisayarlarına yükleyebilecekleri oyunlarla yalnızca Xbox Cloud Gaming üzerinden oynayabilecekleri yapımları daha rahat ayırt edebilecek. Microsoft ayrıca oyun bilgileri ile mağaza sayfalarını tek bir ekranda birleştiriyor. Böylece kullanıcıların bir oyun hakkında bilgi almak ve mağazadaki seçenekleri incelemek için farklı sayfalar arasında geçiş yapmasına gerek kalmayacak.

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Arayüz hem fare ve klavye kullanımını hem de kontrolcüyle gezinmeyi destekliyor. Bu da, özellikle Windows 11'in Xbox modu için önemli. Tam ekran oyun arayüzü sunan bu mod, bilgisayarların yanı sıra ROG Xbox Ally gibi el konsollarında da kullanılabiliyor. Yeni Xbox PC uygulaması, Xbox modundan başlatıldığında otomatik olarak kontrolcü odaklı arayüze geçebilecek. Böylece kullanıcıların farklı giriş yöntemleri için ayarlarla uğraşmasına gerek kalmayacak.

Yeni Xbox uygulaması ne zaman çıkacak?

Microsoft, yenilenen uygulama için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak rapora göre güncellemenin önümüzdeki haftalarda Xbox Insider kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Bu da yeni arayüzün 2026 yılı sona ermeden test sürecine girebileceğine işaret ediyor.

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Microsoft, Xbox uygulamasını yeniliyor: İşte yeni özellikler

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