Microsoft, Xbox uygulamasını yeniliyor: İşte yeni özellikler

Microsoft, Xbox PC uygulamasını baştan aşağı yeniliyor
Windows Central tarafından test edilen erken sürüm, mevcut arayüzün genel yapısını korurken önemli performans iyileştirmeleri sunuyor. Habere göre yeni uygulama, 1.400'den fazla Xbox oyununu içeren bir kütüphaneyi mevcut sürüme kıyasla çok daha hızlı yükleyebiliyor. Microsoft'un bu güncellemeyle temel olarak uygulamanın açılış hızını ve menüler arasındaki geçişleri iyileştirmeye odaklandığı belirtiliyor.
Arayüz hem fare ve klavye kullanımını hem de kontrolcüyle gezinmeyi destekliyor. Bu da, özellikle Windows 11'in Xbox modu için önemli. Tam ekran oyun arayüzü sunan bu mod, bilgisayarların yanı sıra ROG Xbox Ally gibi el konsollarında da kullanılabiliyor. Yeni Xbox PC uygulaması, Xbox modundan başlatıldığında otomatik olarak kontrolcü odaklı arayüze geçebilecek. Böylece kullanıcıların farklı giriş yöntemleri için ayarlarla uğraşmasına gerek kalmayacak.
Yeni Xbox uygulaması ne zaman çıkacak?
Microsoft, yenilenen uygulama için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak rapora göre güncellemenin önümüzdeki haftalarda Xbox Insider kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Bu da yeni arayüzün 2026 yılı sona ermeden test sürecine girebileceğine işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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