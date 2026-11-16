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    Microsoft, yeni Xbox'ı duyurmaya başladı: PC oyunlarına destek

    Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Sistem, Xbox oyunlarının yanı sıra PC oyunlarını da çalıştırabilecek ve ölçeklendirme teknolojilerinden yararlanacak.

    Microsoft, yeni Xbox'ı duyurmaya başladı: PC oyunlarına destek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox'ın 25. yıl dönümü kapsamında yeni nesil konsolu Project Helix hakkında dikkat çeken ayrıntılar paylaştı. Xbox'ın yeni nesil donanımından sorumlu başkan yardımcısı Jason Ronald, verdiği röportajda sistemin yalnızca mevcut Xbox oyunlarını değil, PC oyunlarını da çalıştırabilecek şekilde tasarlandığını doğruladı. 

    Project Helix hem konsol hem PC oyunlarını çalıştıracak

    Xbox'ın 25. yıl dönümü için yayımlanan dijital dergide yer alan röportajda Ronald, Project Helix'in temel amacının oyuncular için mümkün olan en kapsamlı oyun platformunu oluşturmak olduğunu söyledi. Yöneticiye göre sistem, konsol ve PC oyunları arasındaki geleneksel sınırları ortadan kaldıracak. Bununla birlikte Microsoft, Steam gibi PC oyun platformlarının desteklenip desteklenmeyeceği konusunda henüz açıklama yapmadı.

    Jason Ronald, Project Helix'in bir PC olup aynı zamanda konsol oyunlarını çalıştıran bir cihaz olarak tasarlanmadığının altını çizdi. Bunun yerine Microsoft, PC oyunlarını da çalıştırabilen bir Xbox konsolu geliştirmeyi amaçlıyor. Böylece kullanıcıların oyunlarına erişmesi daha kolay ve doğrudan hale gelecek.

    Ronald ayrıca yeni sistemin dört nesillik Xbox oyun kütüphanesini ve oyuncu ilerlemelerini destekleyeceğini yineledi. Daha gelişmiş özelleştirme, performans seçenekleri ve ayarlarla ilgilenen deneyimli kullanıcıların da bu imkanlara erişebileceğini belirtti. Ancak PC oyunlarının hangi mağazalar üzerinden sunulacağı ve uyumluluk kapsamı şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Yeni Xbox, Neural Rendering teknolojisinden yararlanacak

    Röportajdaki bir diğer önemli ayrıntı ise Neural Rendering oldu. Ronald, Project Helix'in bu teknolojiden yararlanarak daha verimli yöntemlerle yeni bir görüntü kalitesi seviyesine ulaşacağını söyledi. Yöneticiye göre Neural Rendering, daha fazla işlem gücü veya bellek ihtiyacı oluşturmadan kare oluşturmanın yeni yollarını sunabilir.

    Burada söz konusu teknolojinin kapsamı henüz netleşmiş değil. Açıklamanın yalnızca DLSS 5 benzeri gelişmiş sinir ağı tabanlı görüntü oluşturma yöntemlerine değil, yapay zeka destekli yükseltme, kare oluşturma ve ışın izleme iyileştirmeleri gibi daha geniş bir teknoloji grubuna işaret ediyor olması mümkün.

    Ronald, yeni nesil konsolların başarısının yalnızca 8K çözünürlük veya 240 Hz gibi teknik değerlerle ölçülmemesi gerektiğini de vurguladı. Project Helix'in çıkış tarihi ve teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Son dönemde gündeme gelen iddialar ise konsolun 2028 yılının sonlarına ertelenmiş olabileceğini öne sürüyor. Ancak Microsoft bu konuda resmi bir doğrulama yapmış değil.

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