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    Microsoft yeniden küçülüyor: Xbox ekibi de etkilenecek

    Yeni bir iddiaya göre Microsoft, bir kez daha iş gücünü azaltmaya hazırlanıyor. Yeni işten çıkarma özellikle satış, danışmanlık ve Xbox ekiplerini etkileyebilir.  

    Microsoft yeniden küçülüyor: Xbox ekibi de etkilenecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox'taki küçülmenin ardından yeni bir işten çıkarma kararına daha hazırlanıyor. Sektör kaynaklarına göre yazılım devi, çalışanlarının yüzde 2,5'inden azını kapsayacak yeni bir küçülme planı üzerinde çalışıyor. Yeni karar, özellikle satış, danışmanlık ve Xbox ekiplerini etkilemesi bekleniyor.

    Xbox ekibi de etkilenebilir

    Kaçıranlar için teknoloji sektöründe son dönemde benzer kararlar peş peşe geliyor. Büyük teknoloji şirketleri, personel giderlerini azaltırken bütçelerini yapay zekâ altyapıları, veri merkezleri ve yeni nesil çip yatırımlarına yönlendiriyor. Microsoft'un aldığı karar ise, şirketin farklı departmanlarına yayılacak. Ancak en büyük etkinin satış, danışmanlık ve Xbox ekiplerinde hissedileceği beliritliyor.

    Ayrıca şirketin güncel çalışan sayısının yaklaşık 228 bin olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu da binlerce kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor. Xbox'a gelirsek, Microsoft son bir yıl içerisinde Xbox konsollarının fiyatlarını üç kez artırmış ve bunun gerekçesi olarak yükselen bileşen maliyetlerini göstermişti. Şimdi ise yeni işten çıkarma söylentileri, oyun bölümünün geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırmış durumda.

    Yapay zekâ yatırımları öncelik oluyor

    Microsoft da daha önce yaptığı açıklamalarda, Microsoft Copilot ve yapay zekâ ajanlarının bazı görevleri otomatikleştirdiğini, bunun da belirli pozisyonlara olan ihtiyacı azalttığını ifade etmişti. Bu nedenle yeni işten çıkarma iddiasının da şirketin yapay zekâ odaklı yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olabilir.

    Bununla birlikte söz konusu bilgiler şu an için yalnızca sektör kaynaklarına dayanıyor. Microsoft, yeni bir işten çıkarma planını resmi olarak doğrulamış değil. Şirketten gelecek olası açıklamaların önümüzdeki günlerde iddialara netlik kazandırması bekleniyor.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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