Microsoft yeniden küçülüyor: Xbox ekibi de etkilenecek

Xbox ekibi de etkilenebilir
Kaçıranlar için teknoloji sektöründe son dönemde benzer kararlar peş peşe geliyor. Büyük teknoloji şirketleri, personel giderlerini azaltırken bütçelerini yapay zekâ altyapıları, veri merkezleri ve yeni nesil çip yatırımlarına yönlendiriyor. Microsoft'un aldığı karar ise, şirketin farklı departmanlarına yayılacak. Ancak en büyük etkinin satış, danışmanlık ve Xbox ekiplerinde hissedileceği beliritliyor.
Ayrıca şirketin güncel çalışan sayısının yaklaşık 228 bin olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu da binlerce kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor. Xbox'a gelirsek, Microsoft son bir yıl içerisinde Xbox konsollarının fiyatlarını üç kez artırmış ve bunun gerekçesi olarak yükselen bileşen maliyetlerini göstermişti. Şimdi ise yeni işten çıkarma söylentileri, oyun bölümünün geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırmış durumda.
Yapay zekâ yatırımları öncelik oluyor
Microsoft da daha önce yaptığı açıklamalarda, Microsoft Copilot ve yapay zekâ ajanlarının bazı görevleri otomatikleştirdiğini, bunun da belirli pozisyonlara olan ihtiyacı azalttığını ifade etmişti. Bu nedenle yeni işten çıkarma iddiasının da şirketin yapay zekâ odaklı yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olabilir.
Bununla birlikte söz konusu bilgiler şu an için yalnızca sektör kaynaklarına dayanıyor. Microsoft, yeni bir işten çıkarma planını resmi olarak doğrulamış değil. Şirketten gelecek olası açıklamaların önümüzdeki günlerde iddialara netlik kazandırması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş