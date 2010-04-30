Microsoft'un tableti Courier hakkında son dakika gelişmesi

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft'un hazırladığı tablet olan Courier hakkında ortaya çıkan ilk haberleri sizlerle paylaşmıştık. Tasarımı ve özellikleriyle son derece etkileyeci görünen Courier, Apple'ın tableti iPad'in piyasaya sunulmasıyla aşağı yukarı aynı zamanlarda ortaya çıkmıştı. Microsoft Courier hakkında yapılan yorumlar doğrultusunda iPad'e için ciddi bir rakip olarak görünen Microsoft Courier hakkında geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir gelişme yaşandı. Bu konudaki haberimize geçmeden önce Microsoft Courier hakkında yayınlanan bilgilerden kısa bir derleme yapalım.

Courier'ın standart tablet tanımının dışında bir tasarıma sahip olduğudur zira tablet'ten daha çok elektronik kitapçık gibi göründüğünü ve Courier'da 2 adet 7 inç boyuta sahip multitouch destekli ekran bulunduğunu belirtmiştik. Bu 2 ekran parmakla kontrol, kalemle yazı yazma, karalama yapma, stylus kullanarak resim çizme gibi birçok özelliğe sahip olarak tasarlanmıştı. Microsoft, Courier'ın arka tarafında 3 mp çözünürlükte 4x yaklaştırma yapabilen kamera yerleştirmiş ve bu kamera ile çekilen fotoğrafların üzerine not alma, fotoğrafların üzerinde karalama yapma, albüm oluşturma gibi fonksiyonlar eklemişti.

Gizmodo adlı site Microsoft'un tableti Courier hakkında çok ciddi bir gelişmeyi yayınladı. Gizmodo tarafından yayınlanan haberde Microsoft'un çift ekranlı katlanabilir yapıya sahip olan tableti Courier'ın üretiminin iptal edildiği yer alıyor. Microsoft'un Courier tablet projesinden desteğini kestiği ve Courier'ın resmi olarak tanıtımının yapılmayacağı belirtiliyor.

Resmi kaynaklardan doğrulanan haberde Microsoft'un farklı ve dikkat çeken tasarımlar üzerinde çalışmalar yaptığı ve Courier'ın sadece bunlardan biri olduğu yer alıyor. Gizmodo, Microsoft'ta çalışan yetkililerden Courier tablet projesinin uzun bir süre çerçevesinde hayata geçirilmeyeceğini doğruladı.

Son olarak tasarımı ve teknik özellikleriyle son derece dikkat çekici olan Microsoft Courier'ın kariyeri başlamadan bitti diyebiliriz.