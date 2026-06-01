    Korkulan oldu, Microstrategy Bitcoin sattı

    Kripto para dünyasının en büyük Bitcoin cüzdanlarından birisi haline gelen Microstrategy, şok bir kararla 32 adet BTC varlığını elinden çıkardı. Miktar küçük olsa da piyasaya çok tedirgin.

    Bitcoin toplam arzının neredeyse yüzde 5’ine yakın bir bölümünü elinde tutan Microstrategy, uzun süredir her fırsatta kasasına Bitcoin eklemesi ile biliniyordu. Kesinlikle Bitcoin satmayacağını her fırsatta dile getiren Michael Saylor ters köşe yaptı.

    Bitcoin fiyatı çakıldı

    En son 2022 yılında vergilendirilebilir net geliri düşürmek için 704 adet Bitcoin varlığını 16.700 dolar seviyesinden satan Microstrategy, 4 yıl aradan sonra beklenmedik bir anda satış yaptı. Aslında geçen ayın sonlarında Microstrategy cüzdanlarında alışılmadık hareketler tespit edilmiş ancak bir anlam verilememişti. Firmanın önemli değişimleri bildirmekle sorumlu olduğu F-8 başvurusunda durum ortaya çıktı.

    Microstrategy’nin belirli hissedarlara ödeme yapmak amacıyla toplamda 32 BTC yani 2.5 milyon dolarlık satış yaptığı kaydedildi. Toplamda 843706 adet BTC varlığı bulunan şirket için satış sembolik görünse de kripto para piyasalarını tedirgin etmeye yetti.

    Bayram öncesi 76 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin fiyatı önce Microstrategy haberi ardından ABD-İran arasında anlaşmazlık haberi sonrasında 71 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Hali hazırda 71 bin dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor ancak Microstrategy’nin daha fazla BTC satıp satmayacağı endişesi düşüşleri kalıcı hale getirebilir. Diğer taraftan Polymarket üzerinde Michael Saylor’un BTC satacağına bahis oynayan bir hesap 200 bin dolar kazandı.

