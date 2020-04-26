Midi Klavye Nedir? En Çok Hangi Midi Klavyeler Tercih Edilir?

Midi klavye nedir? Midi klavye, dijital alt yapı ile donatılmış olarak elektronik bir sistem özelliğine sahip olan farklı birçok müzik enstrümanını içinde barındırabilen bir kaldıraç mekanizması ile tuşlardan meydana gelen sorunsuz bir şekilde çalışabilen dahili driver seçeneği ve içerisinde bulunan sistemsel yazılımlar aracılığı ile uyumun sağlandığı tuşlara kullanıcının isteğine göre ton ve ses atamalarının yapılabildiği bunların yanı sıra bas, tiz ve eko ayarlarına olanak tanıyan ses stüdyolarında ve müzik aşamalarında rahatlıkla kullanılabilen 25 – 32 – 49 – 61 ve 88 gibi tuş sayılarında üretimleri yapılan bir müzik aleti, bir klavye türüdür. Midi klavyeler; ev, stüdyo, ses stüdyosu ve sahne gibi alanlarda profesyonel ve amatör olan kullanımlarda yaygın olarak kullanılarak müzikal anlamdaki kullanıcı ihtiyaçlarına çözümler üretmektedirler. Midi klavyeler ile icra edilen meleodi faaliyetleri pc klavye ve mouse ile yapılan programlama çalışmalarından daha farklı ve hissiyatlı üst düzey özellikler sunmaktadırlar. Mıdı klavyenin açılımı ise Musical Instrument Digital Interface olarak geçmekte olup mıdı klavye müzik enstrümanı dijital ara yüzü olarak tanımlanmaktadır. Midi klavyeler gelişen teknoloji ile birlikte farklı fonksiyonel özellikler ile donatılmış olup bilgisayar aracılığı ile usb giriş donanımı sayesinde entegre olup bağlantıları sağlandığında ise adeta harikalar yaratmakta ve kullanıcısına piyano havasında bir klavye seçeneği sunabilmektedir. Midi klavyelerde yaygın bir şekilde kullanılan midi cc ve midi notları şeklinde olan iletiler mevcuttur. Midi mesajları bu bağlamda herhangi bir ses içermemek ile birlikte komut vermektedir. Yani nota çal veya notayı çalma şeklinde olarak yine program değiştir tarzında vb. komutlar içermektedir. Midi klavyelerde mıdı sinyalleri aracılığı ile kayıt yapabilir ve bu yaptığınız kayıtlarda daha sonra şarkının tonunu ve temposunu herhangi bir kayıp olmadan rahatlıkla değiştirebilmektesiniz. Bunların yanı sıra nota vuruş değerleri ile melodi ve pasajların notalarını rahatlık ile çözümleme olanağına sahip olabilirsiniz. Notaları farklı müzikal tonlarda icra edebilme yani transpoze imkanı da sunan midi keyboardlar sorunsuz olan driver seçenekleri ve kontrol edilme kolaylıkları ile kullanıcı ihtiyaçlarına çözümler üretmektedirler. Midi klavyelere bilgisayarlar aracılığı ile hazır parametreler aktarılabilmekte olup bu anlamda efektler oluşturulabilmekte iken mixing ve mastering aşamalarında rahatlıkla kullanılabilmektedirler.

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En çok hangi midi klavyeler tercih edilir? En çok hangi midi klavyenin tercih edildiği konusu kullanım alan ve amacınızla doğrudan ilişki içerisinde olmaktadır. Bunun yanı sıra yine klavyeler kullanılan malzeme kalitesi, tuş ölçüleri yapı ve teknik özellikleri bakımından değişkenlik göstermekte farklı marka ve model seçeneklerinde sunulmaktadırlar. Midi klavye konusunda kullanım alanınız ile ilgili doğrudan bağlantılı olarak hip-hop ve rap gibi beat diye tabir edilen müzik türü ile uğraşılıyor ve icralar bu noktada daha yoğun ise genelde 25, 32 veya 49 tuş sayılı midi klavyeler ses stüdyolarında kullanılmaktadır. Bunun dışında yine armoni ve melodi diye tabir edilen ağırlıklı müzik çalışma faaliyetlerinde ise 61 ve 88 tuşlu olan midi klavyeler tercih edilmektedir. Genel özellikler itibari ile birden farklı enstrümanların kontrol edilebildiği, atanabilir parametre kontrollerinin üst seviyelerde gerçekleşebildiği ve dahili donanımlarında driver sürücülerinin hazır bir şekilde yüklü olduğu yani ekstra bir disk playere gerek kalmadan çalıştırılabilen tak çalıştır mantığıyla hareket edebilen midi klavyeler yaygın olarak tercih edilmektedir. Genellikle çalınabilen ve okunabilen müzikal manadaki tüm faaliyetlere olanak tanıyan midi klavyeler öne çıkarken yine tuş hassasiyetleri, pad sistemleri, fader ve düğme özellikleri, Digital Audio Workstation olarak adlandırılan ses işleme yazılımı olarak tanımlanan Daw sistem özellikleri doğrultusunda gelişmiş olan üst düzey özelliğe sahip tak çalıştır sistem özelliğinde olan midi klavyeler ağırlıklı olarak tercih edilmektedirler. Midi klavyeler aracılığı ile özel efekt çalışmaları yapabilir, sesleri kısaltabilir veya uzatabilir, inceltebilir veya kalınlaştırabilir, eko veya reverb ayarları yapabilir ve bunların yanı sıra farklı ses çalışmalarını kolaylık ve rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Midi klavye konusunda kullanım alan ve amacınızı belirleyerek ihtiyaçlarınıza karşılık verebilecek olan midi klavyelere farklı markaların model seçenekleri aracılığı ile garanti avantajlarından yararlanarak ulaşabilir ve güvenli bir şekilde teminlerini gerçekleştirdikten sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.



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