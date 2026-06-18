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    Midjourney’den tıp devrimi: 60 saniyede tüm vücudu tarayan cihaz

    Midjourney, yapay zekadan sonra sağlık teknolojilerine adım attı. Şirket, 60 saniyede tam vücut taraması yapabilen ultrason tabanlı cihazını tanıttı. İlk Midjourney Spa ise 2027'de açılacak.

    Midjourney’den tıp devrimi: 60 saniyede tüm vücudu tarayan cihaz Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ile görüntü üretme alanında tanınan Midjourney, sağlık teknolojileri alanına adım atarak Midjourney Medical vizyonunu tanıttı. Şirketin CEO'su David Holz, The Midjourney Scanner adını taşıyan ilk donanım ürününü tanıttı. Tam vücut ultrason taraması yapabilen sistem, yalnızca 60 saniye içinde kas, yağ, kemik ve iç organların ayrıntılı üç boyutlu görüntülerini oluşturmayı hedefliyor.

    Holz'a göre sistem, gelecekte birçok açıdan manyetik rezonans (MR/MRI) görüntüleme kalitesine yaklaşabilecek, hatta onu aşabilecek bir teknolojiye dönüşebilir. Üstelik bunu radyasyon veya güçlü manyetik alanlar kullanmadan, yalnızca ultrason dalgalarıyla gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

    Binlerce ultrason sensörüyle çalışıyor

    Midjourney’den tıp devrimi: 60 saniyede tüm vücudu tarayan cihaz Tam Boyutta Gör
    The Midjourney Scanner, ultrason teknolojileri geliştiren Butterfly Network ile ortaklaşa geliştirildi. Butterfly Network, her sistemde 40 adet Ultrasound-on-Chip görüntüleme modülü bulunduğunu açıkladı. Tarama sırasında kullanıcı önce özel bir platforma çıkıyor. Platform raylar üzerinde hareket ederek kişiyi sığ suyun içine indiriyor ve vücut, binlerce sensör dizisinin içinden geçiyor. Bu sensörler, yunusların ekolokasyon sistemine benzer şekilde her açıdan ultrason dalgaları gönderiyor. Vücuttan geçen ses dalgalarının oluşturduğu değişimler analiz edilerek ayrıntılı 3 boyutlu iç yapı görüntüleri oluşturuluyor.

    Sistem bu süreçte her saniye terabaytlarca veri üretiyor. Midjourney'nin verdiği örneğe göre oluşan veri miktarı, yüksek çözünürlüklü videoya dönüştürüldüğünde yalnızca bir saniyelik tarama verisini izlemek için yaklaşık 500 saatlik görüntü gerekiyor.

    Midjourney, tüm sürecin yaklaşık 60 saniyede tamamlandığını ve şu ana kadar yaklaşık 12 kişinin bu sistemle tarandığını belirtti. Şirket, sistemin milimetrenin kesirleri düzeyinde çözünürlük sunarken günümüz MR cihazlarına kıyasla yaklaşık 100 kat daha hızlı çalışmayı hedeflediğini söylüyor.

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre sistemin ilk kullanım amacı doğrudan hastalık teşhisi olmayacak. Midjourney Medical, başlangıçta vücut kompozisyon haritaları oluşturmaya odaklanıyor. Bu haritalar kas, yağ ve diğer doku dağılımlarını ayrıntılı biçimde göstererek kullanıcıların zaman içindeki fiziksel değişimlerini takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

    David Holz, bu teknolojiyi özellikle beslenme ve egzersiz programlarının vücut üzerindeki etkilerini düzenli olarak izlemek için kullanmak istediğini söyledi. Şirket, ideal senaryoda kullanıcıların bu taramayı yılda bir kez, hatta isteyenlerin her gün yaptırabileceğini öngörüyor.

    "Midjourney Spa" açılacak

    Midjourney, bu cihazları klasik bir hastane ortamı yerine özel bir deneyim merkezinde kullanmayı planlıyor. Şirket, 2027 yılının sonundan önce San Francisco’da açmayı hedeflediği Midjourney Spa isimli tesise ilk etapta 10 tarayıcı kurmayı planlıyor.

    Spa merkezinde spor salonu, sauna, soğuk su havuzları ve jakuzili tarama odaları bulunacak. Kullanıcılar suya girerek tam vücut taramasını yaptırabilecek.

    Şirket, 6 yıl içinde dünya genelinde 50 bin tam vücut ultrason tarayıcısı kurmayı ve bu altyapıyla ayda 1 milyar tam vücut taraması gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Şirket, yeni girişimini yalnızca bir tıbbi cihaz projesi olarak değil, insanların sağlık verilerini düzenli takip edebileceği yeni bir yaşam modeli olarak tanımlıyor. Midjourney, hedefinin MR kadar güçlü ancak spa ziyareti kadar sıradan ve erişilebilir bir deneyim sunmak olduğunu belirtiyor.

    Midjourney, cihazın bazı tıbbi kullanım senaryoları için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onay sürecinden geçmesi gerektiğini kabul ediyor. Bu nedenle ilk aşamada tanı koymaya yönelik görüntüleme yerine, düzenleyici gereksinimleri daha düşük olan vücut kompozisyon analizlerine odaklanılacak. Şirket ayrıca kullanıcıların zaman içinde oluşturduğu tarama arşivini doktorlarla, yapay zeka destekli sağlık uygulamalarıyla veya tercih ettikleri diğer hizmetlerle paylaşabileceklerini belirtiyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/952011/midjourney-medical-ai-ultrasound-scan https://www.midjourney.com/medical/blogpost
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    H
    hasandemirrr 4 saat önce

    çok güzel

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