Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Migros E-Spor Turnuvasın'da İkinci Sezon Heyecanı Başlıyor

    Dijitalleşmeyi yaşam biçimi haline getiren gençler için e-spor alanında Türkiye'de bir ilke imza atan Migros’un kendi platformunda 15 bin oyun severin katılımıyla gerçekleştirdiği, aylık 1.5 Milyon...
    2 sa.
    26
    1
    Diğer
    Abone ol
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Farklı alanlarda yürüttüğü projelerle müşterilerinin hayatlarına değer katan Migros, e-spor turnuva serilerinin ilkini tamamladı. 6 hafta süren Migros e-spor turnuvalarının ilk sezonu, yaklaşık 15 bin oyun severin katılımıyla gerçekleştirildi. En heyecanlı oyunlara ev sahipliği yapan etkinliklerin hafta birincileri 5 bin Money ödülünü kazanırken, dört farklı dalda toplamda 25 bin TL değerinde Money ödülü sahiplerini buldu. Migros e-spor turnuvaları, ikinci sezonunda da katlanan ödülleriyle devam ediyor.

    Oyun severler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Migros e-spor turnuvalarının ikinci sezonu 27 Kasım tarihinde başlıyor. 5 hafta boyunca kesintisiz heyecanın yaşanacağı, 25 bin oyun severin merakla beklediği yeni sezonda, e-sporun popüler oyunları Zula, PubGM ve Fifa kategorileri yer alacak.

    Finalleri Root, Tymaron ve Tonbalıklı’nın keyifli sunumuyla 25 – 27 Aralık tarihleri arasında canlı olarak gerçekleştirilecek olan turnuvaların kazananları toplam 55 bin TL değerinde Money ödülünün sahibi olacak.

    E-spor Kulüpler Birliği desteğiyle gerçekleşen Migros oyun turnuvalarıyla ilgili tüm detaylara espor.migros.com.tr adresinden ulaşılıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir     Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    3 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız