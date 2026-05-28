Xiaomi uygun fiyatlı dikey süpürgesini duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Premium sınıfta Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Max dikey süpürgesini tanıtan Xiaomi hemen ardından bütçesini düşünenler için Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro modelini piyasaya sürüyor.

Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro özellikleri ve fiyatı

Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro aynı Max modelinde olduğu gibi kendisini temizleyebilen bir yapıya sahip. Xiaomi’nin çift kanallı kendi kendini boşaltan toz toplama sistemi sayesinde, süpürge içindeki toz ve kirler, şarj istasyonundaki 3 litrelik antibakteriyel toz torbasına otomatik olarak aktarılıyor. Xiaomi’ye göre bu sistem, %99 toz toplama oranı sağlıyor ve toz haznesini sadece 11 saniyede boşaltabiliyor. Toz torbası, gümüş iyonlu antibakteriyel kaplamaya sahip ve normal kullanımda kullanıcıların torbayı boşaltma veya değiştirme süresi 100 güne kadar çıkabiliyor.

Xiaomi Smart Band 11 geliyor 3 gün önce eklendi

Cihaz 120.000 RPM hızında çalışan fırçasız motoru ile 230AW emiş gücü ve maksimum 25.000Pa vakum seviyesine ulaşabiliyor. Xiaomi, bu gücün evdeki toz, evcil hayvan tüyü, kedi kumu ve daha büyük parçacıkların temizliği için yeterli olduğunu belirtiyor. 180 derece geniş açılı mavi ışık toz tespit sistemi yatak altı, kanepe altı gibi karanlık alanlarda gizlenen ince toz parçacıklarını aydınlatarak görünür hale getiriyor.

Şirket ayrıca, saçların fırça etrafında dolanmasını engellemek için çift anti-dolaşma fırça tasarımını kullanmış. Xiaomi, süpürgenin 300 uzun saç telini dolanmadan temizleyebileceğini iddia ediyor. Kenar temizliğini artırmak için sağ kenar temizleme tasarımı da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Süpürge, çıkarılabilir 2.600mAh kapasiteli bataryasıyla 90 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Temizlik tamamlandığında, kullanıcılar cihazı şarj istasyonuna geri yerleştirip otomatik şarjın başlamasını sağlayabiliyor. Ayrıca, beş katmanlı hassas filtreleme sistemi sayesinde 0,3 mikron büyüklüğündeki partiküllerde %99,99 filtreleme verimliliği sağlanıyor. Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro modeli 220$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: