Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi uygun fiyatlı dikey süpürgesini duyurdu

    Xiaomi Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro dikey süpürgenin kendini temizleyebilen toz toplama sistemi sayesinde haftalarca temizlemeden kullanabiliyorsunuz.    

    Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Premium sınıfta Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Max dikey süpürgesini tanıtan Xiaomi hemen ardından bütçesini düşünenler için Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro modelini piyasaya sürüyor.

    Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro özellikleri ve fiyatı

    Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro aynı Max modelinde olduğu gibi kendisini temizleyebilen bir yapıya sahip. Xiaomi’nin çift kanallı kendi kendini boşaltan toz toplama sistemi sayesinde, süpürge içindeki toz ve kirler, şarj istasyonundaki 3 litrelik antibakteriyel toz torbasına otomatik olarak aktarılıyor. Xiaomi’ye göre bu sistem, %99 toz toplama oranı sağlıyor ve toz haznesini sadece 11 saniyede boşaltabiliyor. Toz torbası, gümüş iyonlu antibakteriyel kaplamaya sahip ve normal kullanımda kullanıcıların torbayı boşaltma veya değiştirme süresi 100 güne kadar çıkabiliyor.

    Cihaz 120.000 RPM hızında çalışan fırçasız motoru ile 230AW emiş gücü ve maksimum 25.000Pa vakum seviyesine ulaşabiliyor. Xiaomi, bu gücün evdeki toz, evcil hayvan tüyü, kedi kumu ve daha büyük parçacıkların temizliği için yeterli olduğunu belirtiyor. 180 derece geniş açılı mavi ışık toz tespit sistemi yatak altı, kanepe altı gibi karanlık alanlarda gizlenen ince toz parçacıklarını aydınlatarak görünür hale getiriyor.

    Şirket ayrıca, saçların fırça etrafında dolanmasını engellemek için çift anti-dolaşma fırça tasarımını kullanmış. Xiaomi, süpürgenin 300 uzun saç telini dolanmadan temizleyebileceğini iddia ediyor. Kenar temizliğini artırmak için sağ kenar temizleme tasarımı da bulunuyor.

    Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Süpürge, çıkarılabilir 2.600mAh kapasiteli bataryasıyla 90 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Temizlik tamamlandığında, kullanıcılar cihazı şarj istasyonuna geri yerleştirip otomatik şarjın başlamasını sağlayabiliyor. Ayrıca, beş katmanlı hassas filtreleme sistemi sayesinde 0,3 mikron büyüklüğündeki partiküllerde %99,99 filtreleme verimliliği sağlanıyor. Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Pro modeli 220$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    poco konsol e 3008 yorum umrede gerçek inci fiyatları otomatik vites yüksek devirde vites atmıyor seg hangi markanın

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum