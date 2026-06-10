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    Xiaomi burun kılı alma makinesini duyurdu

    Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro adıyla tanıtılan yeni burun kılı alma makinesi uzun kullanım süresi, daha fazla alanı kaplayabilme, üst seviye hijyen gibi özelliklerle geliyor.

    Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro Tam Boyutta Gör
    Hayatın her alanında tüketicilere ürünler sunmayı prensip haline getiren Xiaomi, kişisel bakım ürünleri pazarında da oldukça iddialı. Firma uzun kullanım süreleri sunan yeni burun kılı alma makinesini duyurdu.

    Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro özellikleri ve fiyatı

    Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro adıyla tanıtılan burun kılı alma makinesi tamamen alüminyum kaplama bir gövdeye sahip. Ayrıca manyetik kapağı sayesinde daha sağlam bir tutuş sağlıyor. Cihazın güç tuşu ise alt kısımda yer alıyor.

    8000 RPM dönüş hızına sahip olan motor kılları çekmeden keserek kullanıcıya rahatlık sunuyor. Kesme başlığı dairesel bir bıçak kullanıyor ve iç kısımların çizilmesini engelliyor. Bıçak kafası 11 derecelik açıya sahip ve önceki modele göre yüzde 15 daha fazla kılı içine alabiliyor. Antibakteriyel kaplama ise sürekli hijyen sağlıyor.

    IPX7 sertifikası sayesinde suda yıkanabilen cihazın bıçak kafası komple çıkabiliyor. USB Tip-C portundan şarj olabilen cihaz bir saatlik şarjla 150 dakikaya kadar kullanılabiliyor. Güç tuşuna uzun basarak seyahat kilidi devreye alınabiliyor. Bildirim ışığı da olan Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro ürünü 22$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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