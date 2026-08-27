Xiaomi kapaklı yeni termosunu duyurdu

Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2
Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 adıyla tanıtılan yeni termos geleneksel küçük termosların aksine kapağın üst kısmında ekstra bir kapak barındırıyor. Tuşa basarak ya da kapağı sola doğru çevirerek ekstra kapağı açabiliyorsunuz. Ekstra kapak kapatıldığında ise otomatik olarak kendisini kilitliyor. Dudak kısmı ısıya dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve çıkarılabiliyor.
Termosun iç ve dış paslanmaz çelik kısmı temassız bir vakum süreci ile üretilmiş. İç kısım bakır kaplamaya sahip ve sıcaklık tutuşunu güçlendiriyor. Ayrıca dış kısma çok az sıcaklık hissi veriyor. Firma termosun 68 dereceye kadar sıcak sıvıları 6 saat ve 10 dereceye kadar soğuk sıvıları da yine 6 saat koruyabildiği belirtilmiş. Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 termos modeli 11$ fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim