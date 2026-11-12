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    Xiaomi yeni çift ışık kaynaklı lambaderini duyurdu

    Mijia Floor Lamp ayaklı lamba ya da lambader modeli hem RGB hem de WRGB ışık kaynağı ile odanızı istediğiniz şekilde aydınlatma senaryoları ile desteklemenizi sağlıyor.

    Mijia Floor Lamp Tam Boyutta Gör
    Bir dönem geceleri odayı aydınlatmak için kullandığımız lambader ürünleri artık RGB desteği ile ambiyans yaratan aydınlatma kaynakları haline dönüşüyor. Mijia Floor Lamp ürünü iki farklı ışık kaynağı ile geliyor.

    Mijia Floor Lamp özellikleri ve fiyatı

    Mijia Floor Lamp ayaklı lamba ya da lambader ürünü iki farklı ışık kaynağına sahip. Bir tanesi özelleştirilmiş entegre devre LED’lerden oluşan RGB ve 16 milyon rengin tamamını verebiliyor. Diğeri ise yüksek verimli WRGB LED’lere sahip ve daha yumuşak bir aydınlatma için kullanılıyor. Böylece kullanıcı çok geniş bir aydınlatma spektrumuna sahip oluyor.

    Gün batımı ya da meditasyon gibi 10 adet statik efekt ve nefes alma gibi 8 adet dinamik efekt sunan lambader yüzde 1-100 arasında parlaklık seviyesine sahip ve 1800K-6500K arasında da sıcaklık değeri mevcut.

    21W eneri tüketimi olan lamba 2.4GHz Wi-Fi ile bağlantı sağlıyor. Üzerindeki tuş ya da Mi Home üzerinden kontrol edilebiliyor. Mijia Floor Lamp ayaklı lamba modeli 149$ fiyat etiketine sahip.

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    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    K
    kadirozgur87 8 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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