Xiaomi yeni çift ışık kaynaklı lambaderini duyurdu

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Oynat Xiaomi, iki farklı ışık kaynağına sahip yeni akıllı lambaderi Mijia Floor Lamp'i tanıttı. Ürün, 16 milyon renk sunan RGB ve yumuşak aydınlatma sağlayan WRGB LED teknolojilerini bir arada sunuyor. Çeşitli hazır efektler ve geniş parlaklık seçenekleriyle öne çıkan lamba, mobil uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. 21 watt güç tüketen bu yenilikçi lamba, 149 dolar fiyat etiketiyle pazara sunuldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bir dönem geceleri odayı aydınlatmak için kullandığımız lambader ürünleri artık RGB desteği ile ambiyans yaratan aydınlatma kaynakları haline dönüşüyor. Mijia Floor Lamp ürünü iki farklı ışık kaynağı ile geliyor.

Mijia Floor Lamp özellikleri ve fiyatı

Mijia Floor Lamp ayaklı lamba ya da lambader ürünü iki farklı ışık kaynağına sahip. Bir tanesi özelleştirilmiş entegre devre LED’lerden oluşan RGB ve 16 milyon rengin tamamını verebiliyor. Diğeri ise yüksek verimli WRGB LED’lere sahip ve daha yumuşak bir aydınlatma için kullanılıyor. Böylece kullanıcı çok geniş bir aydınlatma spektrumuna sahip oluyor.

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Gün batımı ya da meditasyon gibi 10 adet statik efekt ve nefes alma gibi 8 adet dinamik efekt sunan lambader yüzde 1-100 arasında parlaklık seviyesine sahip ve 1800K-6500K arasında da sıcaklık değeri mevcut.

21W eneri tüketimi olan lamba 2.4GHz Wi-Fi ile bağlantı sağlıyor. Üzerindeki tuş ya da Mi Home üzerinden kontrol edilebiliyor. Mijia Floor Lamp ayaklı lamba modeli 149$ fiyat etiketine sahip.

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