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    Xiaomi yeni buharlı ütüsünü duyurdu

    Mijia Pressurized Steam Iron basınç buharlı ütü yüksek nüfuz yeteneği sayesinde en kalın giysilerinizi bile kolayca ütülemenizi sağlıyor. Ayrıca standart ütü seçeneği de mevcut. 

    Mijia Pressurized Steam Iron Tam Boyutta Gör
    Klasik ütü yapmak yerine fazla zahmete katlanmadan kırışıklıkları giderdiğiniz buharlı ütü konsepti giderek yaygınlaşıyor. Xiaomi de bu yükselen trendi es geçmek istemiyor ve Mijia Pressurized Steam Iron modelini tanıtıyor.

    Mijia Pressurized Steam Iron özellikleri ve fiyatı

    Yeni basınç buharlı ütü piyasada bulunan rakiplerin dezavantajları gözetilerek geliştirilmiş. Dahili bir buharlaştırıcı barındıran ütü 500kPa elektromanyetik pompaya sahip. 135 derece buhar atan 2200W ısıtma sistemi sayesinde dakikada 40g buhar verebiliyor. Böylece 8 katlı ipek elbiselere kolayca nüfuz edebiliyor.

    Yoğunlaşma ve su izlerini engellemek için ikinci bir ısıtma sistemi ve seramik alaşımlı plaka kullanan ütü, 90 dereceye kadar yatan standı sayesinde alıştığımız ütü yapma fırsatını da veriyor. Sürekli ana gövdeye eğilmemeniz için de kontroller uç kısma yerleştirilmiş.

    El sensörü sayesinde ucunu bıraktığınız anda buhar kesiliyor ve 30 dakika sonra tamamen kapanıyor. 2 litre su tankı 40 dakika buhar seansı sunarken farklı kumaşlar için 4 ayrı mod hazırlanmış. Toplamda 7.5 kilogram ağırlığında olan Mijia Pressurized Steam Iron yaklaşık olarak 87$ fiyat etiketine sahip.

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