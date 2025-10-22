Giriş
    Xiaomi akıllı elektrikli battaniyesini duyurdu

    Mijia Smart Electric Blanket sadece ısınmanızı sağlamıyor aynı zamanda mite oluşumunu önlüyor ve sürekli kullanımda nem oluşmasının da önüne geçiyor.            

    Mijia Smart Electric Blanket Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır lokal olarak ısınmanın önemli alternatiflerinden birisi olan elektrikli battaniyeler de artık akıllandı. Mijia Smart Electric Blanket kullanıcıların güvenini düşünürken uzaktan kontrol imkânı da sağlıyor. 

    Mijia Smart Electric Blanket özellikleri ve fiyatı

    Mijia Smart Electric Blanket modeli tek kişilik ve 1.8x0.8 metre boyutlara sahip. Yumuşak polyester yüzey altına 80W ısıtma ekipmanı yerleştirilmiş. Üçlü kaplama sistemi sıcaklığı korurken riskleri de en aza indiriyor. 

    Isıtmanın yanında yüksek sıcaklık ile mite temizliği ve nem alma özellikleri de sunuyor. 8 katmanlı koruma sistemi olan battaniye düşük radyasyon yayılımı sertifikasına sahip. LED ekranlı kendi kumandası haricinde Mijia uygulaması ile farklı ayarlar yapılabiliyor, diğer cihazların rutinine bağlanıyor veya Xiao AI ses asistanı ile kontrol edilebiliyor. Ayrıca akıllı uyku modu gece boyunca daha iyi bir konfor için sıcaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Mijia Smart Electric Blanket kitle fonlama süreci sonunda 34$ olarak satışa sunulacak. 

     


     

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

