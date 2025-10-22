Xiaomi akıllı elektrikli battaniyesini duyurdu

Mijia Smart Electric Blanket özellikleri ve fiyatı
Mijia Smart Electric Blanket modeli tek kişilik ve 1.8x0.8 metre boyutlara sahip. Yumuşak polyester yüzey altına 80W ısıtma ekipmanı yerleştirilmiş. Üçlü kaplama sistemi sıcaklığı korurken riskleri de en aza indiriyor.
Isıtmanın yanında yüksek sıcaklık ile mite temizliği ve nem alma özellikleri de sunuyor. 8 katmanlı koruma sistemi olan battaniye düşük radyasyon yayılımı sertifikasına sahip. LED ekranlı kendi kumandası haricinde Mijia uygulaması ile farklı ayarlar yapılabiliyor, diğer cihazların rutinine bağlanıyor veya Xiao AI ses asistanı ile kontrol edilebiliyor. Ayrıca akıllı uyku modu gece boyunca daha iyi bir konfor için sıcaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Mijia Smart Electric Blanket kitle fonlama süreci sonunda 34$ olarak satışa sunulacak.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: