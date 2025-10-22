Xiaomi akıllı elektrikli battaniyesini duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır lokal olarak ısınmanın önemli alternatiflerinden birisi olan elektrikli battaniyeler de artık akıllandı. Mijia Smart Electric Blanket kullanıcıların güvenini düşünürken uzaktan kontrol imkânı da sağlıyor.

Mijia Smart Electric Blanket özellikleri ve fiyatı

Mijia Smart Electric Blanket modeli tek kişilik ve 1.8x0.8 metre boyutlara sahip. Yumuşak polyester yüzey altına 80W ısıtma ekipmanı yerleştirilmiş. Üçlü kaplama sistemi sıcaklığı korurken riskleri de en aza indiriyor.

Isıtmanın yanında yüksek sıcaklık ile mite temizliği ve nem alma özellikleri de sunuyor. 8 katmanlı koruma sistemi olan battaniye düşük radyasyon yayılımı sertifikasına sahip. LED ekranlı kendi kumandası haricinde Mijia uygulaması ile farklı ayarlar yapılabiliyor, diğer cihazların rutinine bağlanıyor veya Xiao AI ses asistanı ile kontrol edilebiliyor. Ayrıca akıllı uyku modu gece boyunca daha iyi bir konfor için sıcaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Mijia Smart Electric Blanket kitle fonlama süreci sonunda 34$ olarak satışa sunulacak.

