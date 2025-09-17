Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi boyun masaj aletini duyurdu

    Mijia Smart Neck Pillow Massager boyun masaj aleti 100 dakikaya kadar kullanım süresi, altı hazır kullanıcı kodu, insan elini taklit eden mekanizma gibi özellikler sunuyor.

    Mijia Smart Neck Pillow Massager Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, sağlık ve rahatlama odaklı yeni ürünü Mijia Smart Neck Pillow Massager adındaki boyun masaj aletini Çin’deki Youpin kitlesel fonlama platformunda tanıttı. Hem boyun desteği hem de masaj işlevi sunan cihaz, ergonomik yapısıyla günlük kullanımda pratik bir çözüm sunmayı hedefliyor.

    Mijia Smart Neck Pillow Massager özellikleri ve fiyatı

    Boyun masaj yastığı yıkanabilir kılıfa sahip yumuşak kumaş kaplı tasarımıyla dikkat çekiyor. Ürünün boyun omurgasının doğal eğimine uyum sağlayan beş bölmeli destek yapısı, basıncı eşit dağıtarak uzun süreli rahatlık sunuyor. Bu sayede hem seyahatlerde hem de ev ortamında konforlu bir kullanım sağlanıyor.

    Cihazın düşük gürültülü fırçasız motorla çalışan iki masaj başlığı, insan eli hareketlerini taklit eden mekanizma; itme, çekme, bastırma, döndürme ve yoğurma gibi teknikleri uygulayabiliyor. Üç farklı yoğunluk seviyesi bulunan sistem, ileri ve geri yönde çalışabiliyor. Xiaomi’ye göre motorun ses seviyesi yalnızca 45 desibel seviyesinde kalarak sessiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca cihaz, SPA kalitesinde ısıtma özelliği ve dahili NTC sensörüyle boyun bölgesine eşit ve sabit ısı dağıtıyor.

    Cihaz Mi Home uygulaması üzerinden gerçek zamanlı olarak kontrol edilebiliyor. NFC desteğiyle kolayca bağlanan ürün, altı hazır masaj modu ve üç kişiselleştirilebilir mod sunuyor. Dahili bataryası ise 100 dakikaya kadar kullanılabiliyor. Mijia Smart Neck Pillow Massager yaklaşık 52$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 3 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c4 motor arızası uyarısı uzun yolda araba su eksiltiyor nh35a mekanizma en iyi smoothie blender kadınlar kulübü mayasız içkiler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum