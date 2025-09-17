Xiaomi boyun masaj aletini duyurdu

Mijia Smart Neck Pillow Massager özellikleri ve fiyatı
Boyun masaj yastığı yıkanabilir kılıfa sahip yumuşak kumaş kaplı tasarımıyla dikkat çekiyor. Ürünün boyun omurgasının doğal eğimine uyum sağlayan beş bölmeli destek yapısı, basıncı eşit dağıtarak uzun süreli rahatlık sunuyor. Bu sayede hem seyahatlerde hem de ev ortamında konforlu bir kullanım sağlanıyor.
Cihazın düşük gürültülü fırçasız motorla çalışan iki masaj başlığı, insan eli hareketlerini taklit eden mekanizma; itme, çekme, bastırma, döndürme ve yoğurma gibi teknikleri uygulayabiliyor. Üç farklı yoğunluk seviyesi bulunan sistem, ileri ve geri yönde çalışabiliyor. Xiaomi’ye göre motorun ses seviyesi yalnızca 45 desibel seviyesinde kalarak sessiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca cihaz, SPA kalitesinde ısıtma özelliği ve dahili NTC sensörüyle boyun bölgesine eşit ve sabit ısı dağıtıyor.
Cihaz Mi Home uygulaması üzerinden gerçek zamanlı olarak kontrol edilebiliyor. NFC desteğiyle kolayca bağlanan ürün, altı hazır masaj modu ve üç kişiselleştirilebilir mod sunuyor. Dahili bataryası ise 100 dakikaya kadar kullanılabiliyor. Mijia Smart Neck Pillow Massager yaklaşık 52$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
