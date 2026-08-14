Xiaomi'den evler için kendi kendini temizleyen akıllı aspiratör

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Tam Boyutta Gör Bugün evlerimizin vazgeçilmezi olan aspiratörlerin en önemli dezavantajlarından birisi kirlenen fanlar. Fan kirlenince temizlemek de bir hayli meşakkatli oluyor. Xiaomi ise bu probleme yeni bir yaklaşım getirdi.

Mijia Smart Range Hood 3 özellikleri ve fiyatı

Mijia Smart Range Hood 3 adıyla duyurulan Avrupa tipi akıllı aspiratör, dakikada 25 metreküpe kadar hava tahliye edebilen yüksek hızlı fan sistemiyle geliyor. Xiaomi’ye göre bu değer önceki nesle kıyasla yüzde 9 daha yüksek. Fan 2.200 devir/dakika seviyesine ulaşabilirken cihaz, 1080 Pa maksimum statik basınç desteği de sunuyor.

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Yüksek statik basınç özellikle ortak baca hattı kullanan yüksek katlı binalarda önem kazanıyor. Çünkü bu tip yapılarda baca direnci arttığında dumanın mutfağa geri dönme riski oluşabiliyor. Xiaomi, bu soruna karşı cihazda bina bacasındaki direnci algılayan ve hava hacmi ile basıncı otomatik ayarlayan bir algoritmaya yer veriyor.

5000 saate kadar dayanıklı olan DC inverter motor önemli bir özelliğe de sahip. Fan üzerinde yağ ve gres birikintisi oluştuğunda kuru temizleme moduna getirerek en yüksek hızda dönmesini ve kirlerden kurtulmasını sağlıyor.

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Geleneksel aspiratörlere göre daha aşağı bir noktada olan duman girişi sayesinde duman mutfağa yayılmadan yakalanabiliyor. Uyumlu ocaklarda göz yandığında aspiratör devreye giriyor, kapatıldığında belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanıyor. Xiaomi Home uygulaması üzerinden de cihazı kontrol etmek mümkün. Mijia Smart Range Hood 3 akıllı aspiratör 220$ civarında fiyat etiketine sahip.

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