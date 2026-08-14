Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den evler için kendi kendini temizleyen akıllı aspiratör

    Mijia Smart Range Hood 3 adıyla duyurulan Avrupa tipi akıllı aspiratör hem en verimli şekilde dumanı tahliye ediyor hem de kirlenen fanları temizleme imkânı sunuyor.

    Mijia Smart Range Hood 3 Tam Boyutta Gör
    Bugün evlerimizin vazgeçilmezi olan aspiratörlerin en önemli dezavantajlarından birisi kirlenen fanlar. Fan kirlenince temizlemek de bir hayli meşakkatli oluyor. Xiaomi ise bu probleme yeni bir yaklaşım getirdi.  

    Mijia Smart Range Hood 3 özellikleri ve fiyatı

    Mijia Smart Range Hood 3 adıyla duyurulan Avrupa tipi akıllı aspiratör, dakikada 25 metreküpe kadar hava tahliye edebilen yüksek hızlı fan sistemiyle geliyor. Xiaomi’ye göre bu değer önceki nesle kıyasla yüzde 9 daha yüksek. Fan 2.200 devir/dakika seviyesine ulaşabilirken cihaz, 1080 Pa maksimum statik basınç desteği de sunuyor.

    Yüksek statik basınç özellikle ortak baca hattı kullanan yüksek katlı binalarda önem kazanıyor. Çünkü bu tip yapılarda baca direnci arttığında dumanın mutfağa geri dönme riski oluşabiliyor. Xiaomi, bu soruna karşı cihazda bina bacasındaki direnci algılayan ve hava hacmi ile basıncı otomatik ayarlayan bir algoritmaya yer veriyor.

    5000 saate kadar dayanıklı olan DC inverter motor önemli bir özelliğe de sahip. Fan üzerinde yağ ve gres birikintisi oluştuğunda kuru temizleme moduna getirerek en yüksek hızda dönmesini ve kirlerden kurtulmasını sağlıyor.

    Mijia Smart Range Hood 3 duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Geleneksel aspiratörlere göre daha aşağı bir noktada olan duman girişi sayesinde duman mutfağa yayılmadan yakalanabiliyor. Uyumlu ocaklarda göz yandığında aspiratör devreye giriyor, kapatıldığında belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanıyor. Xiaomi Home uygulaması üzerinden de cihazı kontrol etmek mümkün. Mijia Smart Range Hood 3 akıllı aspiratör 220$ civarında fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda city neden tutulmuyor opel insignia 1.6 cdti araç muayenesi 3 ay önceden yapılabilir anker nebula cosmos laser 4k opel astra 2011

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum