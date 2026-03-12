Giriş
    Xiaomi güneş ışığını taklit eden çalışma lambasını duyurdu

    Mijia Vertical Study Lamp 2 dikey çalışma lambası doğal ışık kaynağına en yakın aydınlatma sistemi ile öğrencilerin derslerine daha iyi odaklanmasını sağlıyor.  

    Mijia Vertical Study Lamp 2 Tam Boyutta Gör
    Gözlerin sağlığını korumak ve motivasyonu arttırmak için doğal ışık kaynağına yakın aydınlatmalar son dönemde sıkça tavsiye ediliyor. Xiaomi bu alanda öğrencilere yönelik iddialı bir aydınlatma ürünü ile geliyor.

    Mijia Vertical Study Lamp 2 özellikleri ve fiyatı

    Mijia Vertical Study Lamp 2 adıyla Çin’de tanıtılan çalışma lambası çift ışık kaynağıyla geliyor. Üst kademe ışık kaynağı ortam aydınlatması için 9700 lümene kadar çıkarken, alt kademe ışık kaynağı ise odaklanma için 3000 lümen parlaklık üretiyor. Ürün 15 metrekarelik odalar için ideal.

    Ürün doğal güneş ışığını taklit etmek için 4000K doğal beyaz renk sıcaklığı üreten 640 tam dalga boylu LED yapıları renk işleme endeksi olarak 98, güneş dalga boyu verimliliği endeksi olarak da 0.985 seviyelerini yakalıyor. Firma masadaki el gölgelerini azaltarak en düşük parlamayı sağladığını belirtiyor. Ürün orta noktada 1800 lux parlaklık sunarken toplamda 38000 saat lamba ömrüne sahip.

    Lamba 24GHz tarama sensörü ile kullanıcıyı izlerken yapay zekâ da dengeli bir aydınlatma için gerekli ayarlamaları yapıyor. Kontrol ise dokunmatik yüzeyden, Bluetooth kumandadan ve Mijia uygulamasından yapılabiliyor. 90 derece dönebilir kafaya sahip olan Mijia Vertical Study Lamp 2 modeli 363$ fiyat etiketi ile satışa çıktı.

