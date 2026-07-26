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    Xiaomi, 60 derecede kurutma yapabilen yüzey temizleyicisini tanıttı

    Mijia Wireless Floor Cleaner 5C yüzey temizleyicisi hem daha hafif bir gövdeye sahip hem de 45 dakika boyunca 60 derece ısıtma yaparak hızlı temizlik sağlıyor.   

    Mijia Wireless Floor Cleaner 5C Tam Boyutta Gör
    Günümüzde standart elektrikli süpürgeler ya da robot süpürgeler yanında yüzey temizleyen süpürgelere de ihtiyaç artmaya başladı. Mijia Wireless Floor Cleaner 5C yüksek ısılarda zeminde bakteri bırakmıyor.

    Mijia Wireless Floor Cleaner 5C özellikleri ve fiyatı

    Mijia Wireless Floor Cleaner 5C modeli önceki neslin eleştiri noktalarını gidermek için geliştirildi. Emiş gücü 15000Pa seviyesinden 18000Pa seviyesine yükselirken saç dolaşmasını engelleyen TÜV onaylı başlık ve 60 derecede hava üfleyerek daha hızlı kurutma sağlaması bunlar arasında.

    Tek şarjda 45 dakika çalışabilen cihaz 341 metrelik apartman dairesini ikinci şarja ihtiyaç duymadan temizleyebiliyor. Daha hafif olan gövde kullanıcıyı yormazken küf oluşumu ve kötü kokuların da önüne geçiyor.

    50 desibel seviyesinde gürültü yayan süpürge temiz ve kirli su tankına sahip. İstasyonda paspasını da temizleyebilen süpürge 150$ fiyat etiketine sahip ancak Çin sınırları içerisinde biraz daha ucuz satılıyor.

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