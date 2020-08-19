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    Milli Eğitim Bakanı, okulların açılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu

    Milli Eitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül’de açılması kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” töreninde konuştu. Selçuk, detaylı açıklamalarda bulundu.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Milli Eğitim Bakanı, okulların açılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu
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    Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının ne zaman başlayacağı ile ilgili verilen tavsiye kararı sonrası Milli Eitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül’de açılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk, bugün katıldığı “Okulum Temiz Belgesi” töreninde ise okulların açılış süreciyle ilgili ilave açıklamalarda bulundu.

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    "Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz" diyen Selçuk, okulların koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirlerin incelenmesi için 2000 denetmene eğitim verildiğini açıkladı. Çabaların okulların 21 Eylül’de açılmasına yönelik olduğunu ifade eden Bakan, “Çabalarımız okulların 21 Eylül’de açılması yönünde… Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır. 21 Eylül’de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekânında ne yapacağız nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli ayrı simülasyonlar yaptık” dedi. Okulların temiz kalması hususunda çalışmalar yapıldığını belirten Ziya Selçuk, bunun takibi için bir yazılım hazırlandığını ve tüm okulların bu kapsamda takip edilebileceğini ifade etti.

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    Milli Eğitim Bakanı, okulların açılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu
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    Öncelikle hangi kademelerde eğitim-öğretime başlanacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, “Bunu zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. Bize 'şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız" cevabını verdi.

    Seyreltilmiş model, üç farklı açıdan ele alınacak

    Yüz yüze eğitimin seyreltilmiş model üzerinde şekillenme ihtimali hakkında da konuşan Bakan Selçuk, “Burada ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun bir şekilde ve öğretmenlerimizin herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağı şekilde, müfredatın öğretim programları içeriğinin öngörülen zaman dilimlerine sığacağı şekilde bir seyreltmeden söz ediyoruz. Yani mekânsal ve müfredat olarak bir seyreltmeden söz ediyoruz. Burada çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanlaması nasıl olacak, bütün bunlarla ilgili durumu zaman gösterecek" tespitini yaptı.

    YKS kapsamında muğduriyet yaratılmayacak 

    Gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencilere yönelik seyreltilmiş müfredatın nasıl olacağı yönündeki bir soruya ise Selçuk, çocukların asla mağdur edilmeyeceğini ve onlarız avantajına hareket edileceğini belirtti. Bu anlamda bazı ana kararlara ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Bakan, “Bu ana kararlar ortaya çıktığında ki yakın zamanda bunun olabileceğini tahmin ediyoruz, biz çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağı konusunda net açıklama yaparız. Nasıl geçen dönemdeki sınava giren çocuklarla ilgili beklentinin ötesinde bir iyileştirme yaptık, bu çocuklarımız için de gerekeni yaparız. Onlar normal derslerine devam etsinler. Bütün konular, onlar için şu anda zaten hazır olarak var" sözlerini sarf etti.

    Okulları birlikte açacağız

    Ailesinde kronik rahatsızlığı bulunanlar için de birtakım düzenlemeler planladıklarını ifade eden Ziya Selçuk, bu konuda esnek bir bakış açılarının olduğunu ve hukukçuların da dâhil edildiği bir ortamda okullarla işi olan herkesin denetlenebileceği bir sistemin alt yapı çalışmalarının tamamlandığı belirtti. Bakan Selçuk, bunların detaylarının önümüzdeki haftalarda paylaşılacağı bilgisini verdi.

    Bakan Selçuk son olarak, “İşin özeti bu. Okulları birlikte açacağız ve bir an önce çocuklarımızın eğitime ve öğretmenlerine kavuşmaları için çalışmaları sürdüreceğiz ve buna kararlıyız." diye konuştu.



    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-okullarda-buyuk-hazirlik-milli-egitim-bakani-detaylari-anlatti-41590681 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-milli-egitim-bakani-selcuk-canli-yayinda-aciklamalarda-bulunuyor-5995263/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap (Volkan ) 2 gün en beğenilen
    Okulların açılmasının sebebinin şu olduğunu iddia edenler var :
    "Okullar bi açılsın, öğrenciler kayıt yaptırıp özel okullara paralarını ödesin, gerekirse sonra kapatırız"

    Ama eğitim sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmeli. Yoksa gençlik 1 sene geriden gelebilir.
    Okulların açılmasının sebebinin şu olduğunu iddia edenler var : "Okullar bi açılsın, öğrenciler kayıt yaptırıp özel okullara paralarını ödesin, gerekirse son...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    MaDMaxiBo 2 gün interwap
    Gelsinler bir sene geriden. Ne olmuş! Kalsınlar bir sene geri. Yoksa nenesiz dedesiz kalacaklar, hatta bazıları annesiz babasız! Daha mı iyi?
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Alqu 2 gün
    En mantıklısı okulların açılmasıdır çocukların senelerini bırak aylarını bile kaybetmemesi gerek etraflıca düşünülmeli örneğin bir erkek çocuğun zorunlu askerliği var bunlar zamanla alakalı şeyler eğitimlerine ara verilmesi herkes için kayıp olur.
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    TulparHAN (5 4) 2 gün
    Okulları açmak bütün sağlık personellerinin emeğini yok etmektir.Yoğun bakımlar %65 dolmuş öğrenci,Öğretmen ve aileler enfekte olunca ne olacak bu kadar adamı hangi hastaneye götüreceksiniz ?
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    gorkemnalbant (görkem nalbant) 2 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Al yaşadığım şehirde milli eğitim müdürü covid olmuş. Nasıl açacaklar bu okulları ben şaşıyorum.
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    seyitsuskun 2 gün
    tüm dünyada okullar açıldı bir bizde açılmadı. Vakalar düşmüyor ki herkes tatilde
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    TulparHAN (5 4) 2 gün
    Çocukların ölmesi yada çocukların yüzünden evdeki anne ve babalarının ölmesi daha mı iyi ?Çocuk evdekilerin ölümüne veya yoğun bakıma girmesine sebep olduğu için vicdan azabı çekmeyecek mi ? 1-2 sene uzaktan eğitim olabilir ölmekten iyidir.
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    astegon (astegon CF) 2 gün
    Tüm dünyada okulları açanlar 1 hafta 10 gün sonra vakaların artması sebebiyle online'a geri dönerken mi?Bu dönemi bence unutun bence gençler.2. döneme hazırlık yapmak lazım.
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    interwap (Volkan ) 2 gün en beğenilen
    Okulların açılmasının sebebinin şu olduğunu iddia edenler var :
    "Okullar bi açılsın, öğrenciler kayıt yaptırıp özel okullara paralarını ödesin, gerekirse sonra kapatırız"

    Ama eğitim sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmeli. Yoksa gençlik 1 sene geriden gelebilir.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    MaDMaxiBo 2 gün interwap
    Gelsinler bir sene geriden. Ne olmuş! Kalsınlar bir sene geri. Yoksa nenesiz dedesiz kalacaklar, hatta bazıları annesiz babasız! Daha mı iyi?
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    oly1786 (caner nebi) 2 gün interwap
    Katılıyorum
    bir yandan da şunlar var.
    + geçen yıl okuma yazması yarıda kalan öğrenciler ve bu sene başlayamayanlar ki bu iş uzaktan olmaz.
    + interneti olmayan milyonlar
    + interneti olup tableti bilgisayarı olmayan milyonlar
    + zaten kanun zoruyla okula göndermiş olup bu fırsatla çocuğu işe koşanlar
    + sosyal etkileşimi kaybedip, tabletle akıllı telefonla zombileşen yeni nesil.
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