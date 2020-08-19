Milli Eğitim Bakanı, okulların açılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının ne zaman başlayacağı ile ilgili verilen tavsiye kararı sonrası Milli Eitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül’de açılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk, bugün katıldığı “Okulum Temiz Belgesi” töreninde ise okulların açılış süreciyle ilgili ilave açıklamalarda bulundu.

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"Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz" diyen Selçuk, okulların koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirlerin incelenmesi için 2000 denetmene eğitim verildiğini açıkladı. Çabaların okulların 21 Eylül’de açılmasına yönelik olduğunu ifade eden Bakan, “Çabalarımız okulların 21 Eylül’de açılması yönünde… Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır. 21 Eylül’de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekânında ne yapacağız nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli ayrı simülasyonlar yaptık” dedi. Okulların temiz kalması hususunda çalışmalar yapıldığını belirten Ziya Selçuk, bunun takibi için bir yazılım hazırlandığını ve tüm okulların bu kapsamda takip edilebileceğini ifade etti.

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Öncelikle hangi kademelerde eğitim-öğretime başlanacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, “Bunu zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. Bize 'şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız" cevabını verdi.

Seyreltilmiş model, üç farklı açıdan ele alınacak

Yüz yüze eğitimin seyreltilmiş model üzerinde şekillenme ihtimali hakkında da konuşan Bakan Selçuk, “Burada ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun bir şekilde ve öğretmenlerimizin herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağı şekilde, müfredatın öğretim programları içeriğinin öngörülen zaman dilimlerine sığacağı şekilde bir seyreltmeden söz ediyoruz. Yani mekânsal ve müfredat olarak bir seyreltmeden söz ediyoruz. Burada çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanlaması nasıl olacak, bütün bunlarla ilgili durumu zaman gösterecek" tespitini yaptı.

YKS kapsamında muğduriyet yaratılmayacak

Gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencilere yönelik seyreltilmiş müfredatın nasıl olacağı yönündeki bir soruya ise Selçuk, çocukların asla mağdur edilmeyeceğini ve onlarız avantajına hareket edileceğini belirtti. Bu anlamda bazı ana kararlara ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Bakan, “Bu ana kararlar ortaya çıktığında ki yakın zamanda bunun olabileceğini tahmin ediyoruz, biz çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağı konusunda net açıklama yaparız. Nasıl geçen dönemdeki sınava giren çocuklarla ilgili beklentinin ötesinde bir iyileştirme yaptık, bu çocuklarımız için de gerekeni yaparız. Onlar normal derslerine devam etsinler. Bütün konular, onlar için şu anda zaten hazır olarak var" sözlerini sarf etti.

Okulları birlikte açacağız

Ailesinde kronik rahatsızlığı bulunanlar için de birtakım düzenlemeler planladıklarını ifade eden Ziya Selçuk, bu konuda esnek bir bakış açılarının olduğunu ve hukukçuların da dâhil edildiği bir ortamda okullarla işi olan herkesin denetlenebileceği bir sistemin alt yapı çalışmalarının tamamlandığı belirtti. Bakan Selçuk, bunların detaylarının önümüzdeki haftalarda paylaşılacağı bilgisini verdi.

Bakan Selçuk son olarak, “İşin özeti bu. Okulları birlikte açacağız ve bir an önce çocuklarımızın eğitime ve öğretmenlerine kavuşmaları için çalışmaları sürdüreceğiz ve buna kararlıyız." diye konuştu.

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