Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti bu yıl raylara inecek

Tam Boyutta Gör Türkiye kendi hızlı trenini geliştiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin ilkinde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaşıldı. Bu yıl içerisinde raylara indirilerek testlerin başlaması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2026 yılı içerisinde trenimizi raylara indirerek test sürüşüne başlatacağız.” dedi.

225 km/h hıza ulaşacak

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, saatte 225 kilometre hızla yolcu taşıyacak. 8 araçtan oluşacak ve maksimum 577 yolcu taşıyacak. Yüzde 75 yerlilik oranıyla Sakarya'da üretiliyor. 2026 yılında prototip versiyonun ray testlerine başlanması ve 2028’e kadar toplam 15 set üretilmesi hedefleniyor. TCDD envanterinde 31 adet tren seti hizmet veriyor. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti ile mevcut envanterin yarısı kadar ekleme yapılacak.

Tam Boyutta Gör Trenin iç alanında konfora ve teknolojiye önem veriliyor. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, kablosuz şarj özellikli katlanır masaları, Wi-Fi, konforlu deri ve kumaş koltuklar ve ferah iç tasarımıyla konfor sunacak. Tekerlekli sandalyeli yolcuların platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler bulunacak.

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Özellikleri

Maksimum Hızı : 225 km/h

: 225 km/h Araç Gövdesi : Alüminyum

: Alüminyum TSI Uygunluğu : TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT

: TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT Konfigürasyon : 8 Araçlı

: 8 Araçlı Ray Açıklığı : 1435 mm

: 1435 mm Güç Kaynağı : 25kV, 50 Hz

: 25kV, 50 Hz Tahrik Sistemi : AC/ AC - IGBT/IGCT

: AC/ AC - IGBT/IGCT Aks Yükü : <18 ton

: <18 ton Fren Tipi : Elektro-Pnömatik Disk Fren

: Elektro-Pnömatik Disk Fren Minimum Kurp Yarıçapı : 150 m

: 150 m Gabari : EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi

: EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi Yolcu Sayısı : 582 + 2 PRM

: 582 + 2 PRM İklimlendirme Sistemi : EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C

: EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C Kavrama Tipi : Otomatik Kavrama (Tip 10)

: Otomatik Kavrama (Tip 10) Engelli Erişimi : PRM Lift - PRM WC

: PRM Lift - PRM WC Araç Platform Yüksekliği : 380-550mm

: 380-550mm Sinyal Sistemi: ETCS Level 1-2

