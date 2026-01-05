Giriş
    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti bu yıl raylara inecek

    Sakarya'da üretilen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin ilkinde yüzde 90 ilerleme kaydedildi. 2026'da raylara indirilerek ray testlerinin başlaması planlanıyor. 

    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti bu yıl raylara inecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye kendi hızlı trenini geliştiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin ilkinde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaşıldı. Bu yıl içerisinde raylara indirilerek testlerin başlaması planlanıyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2026 yılı içerisinde trenimizi raylara indirerek test sürüşüne başlatacağız.” dedi.

    225 km/h hıza ulaşacak

    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, saatte 225 kilometre hızla yolcu taşıyacak. 8 araçtan oluşacak ve maksimum 577 yolcu taşıyacak. Yüzde 75 yerlilik oranıyla Sakarya'da üretiliyor. 2026 yılında prototip versiyonun ray testlerine başlanması ve 2028’e kadar toplam 15 set üretilmesi hedefleniyor. TCDD envanterinde 31 adet tren seti hizmet veriyor. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti ile mevcut envanterin yarısı kadar ekleme yapılacak.

    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti bu yıl raylara inecek Tam Boyutta Gör
    Trenin iç alanında konfora ve teknolojiye önem veriliyor. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, kablosuz şarj özellikli katlanır masaları, Wi-Fi, konforlu deri ve kumaş koltuklar ve ferah iç tasarımıyla konfor sunacak. Tekerlekli sandalyeli yolcuların platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler bulunacak.

    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti bu yıl raylara inecek Tam Boyutta Gör

    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Özellikleri

    • Maksimum Hızı: 225 km/h
    • Araç Gövdesi: Alüminyum
    • TSI Uygunluğu: TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT
    • Konfigürasyon: 8 Araçlı
    • Ray Açıklığı: 1435 mm
    • Güç Kaynağı: 25kV, 50 Hz
    • Tahrik Sistemi: AC/ AC - IGBT/IGCT
    • Aks Yükü: <18 ton
    • Fren Tipi: Elektro-Pnömatik Disk Fren
    • Minimum Kurp Yarıçapı: 150 m
    • Gabari: EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi
    • Yolcu Sayısı: 582 + 2 PRM
    • İklimlendirme Sistemi: EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C
    • Kavrama Tipi: Otomatik Kavrama (Tip 10)
    • Engelli Erişimi: PRM Lift - PRM WC
    • Araç Platform Yüksekliği: 380-550mm
    • Sinyal Sistemi: ETCS Level 1-2
