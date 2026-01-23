Milli muharip uçak KAAN’ın teslimatı 2029’da başlayacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SAHA İstanbul’un YouTube kanalında yayınlanan SAHA Sohbet programına konuk oldu. Milli Muharip Uçak Kaan projesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

ABD’nin KAAN’da kullanılacak ABD üretimi General Electric F110 motorlarını bekletmesi, projenin gidişatı için soru işaretleri oluşturmuştu. Türkiye’ye için toplam 10 adet motor teslim edildi.

KAAN’ın ilk uçuşu 21 Şubat 2024 tarihinde yapılmıştı. İlk uçuşun yapıldığı P0’ın mühendislik prototipi olduğuna vurgu yapan Demiroğlu, “KAAN’ımızın bir tane prototipi vardı. Onun uçuşlarını yaptık ama şu anda yer testleri devam ediyor. Uçuş testlerinde kullanmıyoruz o KAAN’ı. Zaten o prototipin esas amacı mühendislik prototipiydi. Uçuş prototipleri olarak da halihazırda 3 tanesinin üretimi devam ediyor. İlkini Nisan sonu diye planlamıştık ama Mayıs, bilemediniz Haziran aylarında inşallah uçuracağız.” dedi. Ayrıca ikinci prototipin bu senenin sonunda, üçüncüsünün ise bu senenin sonunda ya da önümüzdeki senenin başında uçuş testinin yapılacağını duyurdu.

Teslimatlar 2029'da başlayacak

Tam Boyutta Gör KAAN’ın 2028 sonunda teslimata başlanması hedefinin 2029 olarak revize edilebileceğini ifade eden Demiroğlu, “Bu hedefin 2029’a kalma ihtimali yüksek. Buradaki üç aylık, başka bir yerdeki üç aylık gecikmeler sizi biraz daha itiyor. 2029 itibarıyla seri üretim fazını geçmiş ve teslimatlara başlamış olacağımızı öngörüyoruz” dedi.

F-110 motorun geçici çözüm olarak tercih edilme nedeninin F-16’larda aşina oluna, test ve bakım altyapısı hazır bir motor olduğunu ifade etti. Yaklaşık 20 ila 40 adet KAAN uçağının bu motorlarla üretilmesi planlanmaktadı.

Yerli motorun entegrasyonunun ise 2032’de tamamlanacağını belirterek, “2031’lerde motoru nihai hâline getirmiş, ön üretimlere başlamış ve testlere sokmuş olmayı; 2032’de ise motoru tamamlayıp entegrasyonu ileri aşamaya taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

