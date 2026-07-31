Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüleri: Yeni prototipin uçuş testleri başlıyor

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Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları devam eden yerli ve milli savaş uçağı KAAN’ın P1 prototipinin yeni görüntüleri paylaşıldı ve uçuş öncesi taksi testlerinin başladığı duyuruldu. KAAN’ın ilk prototipi P0 ile 2024’ün Şubat ayında ilk uçuş testi yapılmıştı. Ardından KAAN’ın tasarımında birtakım değişiklikler yapıldı ve çok daha gelişmiş sistem mimarisine geçildi. KAAN’ın P1 ve P2 prototipleri ile yapılacak testler, KAAN’ın nihai versiyonunun ortaya çıkmasını sağlayacak.

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KAAN P1 prototipinin önümüzdeki haftalarda, KAAN P2 prototipinin ise yıl sonuna doğru uçuş testleri başlayacak. Çoklu prototip sistemi sayesinde aynı anda çok sayıda uçuş yapılacak ve elde edilen verilerle geliştirme süreci devam edecek.

KAAN’ın 2028 yılı sonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. İlk üretim uçaklarda ABD’li General Electric tarafından geliştirilen F110 motorları kullanılacak. Prototiplerde kullanılması için Türkiye’ye bugüne kadar 10 adet F-110 motoru teslim edildi. ABD’nin Türkiye’ye 80 adet motor satışındaki engeller ortadan kalktı ve kongredeki inceleme süreci tamamlandı. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler yaşanması bekleniyor. ABD motorundan güç alan KAAN’nın 2028 yılında ilk teslimatının yapılması, 2032’den itibaren ise yerli TF35000 motorundan güç alanan versiyonun hayata geçirilmesi planlanıyor.

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