Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüleri: Yeni prototipin uçuş testleri başlıyor

    Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN'da kritik aşamaya geçiliyor. KAAN P1 prototipinin taksi testleri başladı. Uçuş testleri ise yakın zamanda başlayacak.

    Milli muharip uçak KAAN'ın yeni prototiple uçuş testleri başlıyor Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları devam eden yerli ve milli savaş uçağı KAAN’ın P1 prototipinin yeni görüntüleri paylaşıldı ve uçuş öncesi taksi testlerinin başladığı duyuruldu. KAAN’ın ilk prototipi P0 ile 2024’ün Şubat ayında ilk uçuş testi yapılmıştı. Ardından KAAN’ın tasarımında birtakım değişiklikler yapıldı ve çok daha gelişmiş sistem mimarisine geçildi. KAAN’ın P1 ve P2 prototipleri ile yapılacak testler, KAAN’ın nihai versiyonunun ortaya çıkmasını sağlayacak.

    Milli muharip uçak KAAN'ın yeni prototiple uçuş testleri başlıyor Tam Boyutta Gör

    KAAN P1 prototipinin önümüzdeki haftalarda, KAAN P2 prototipinin ise yıl sonuna doğru uçuş testleri başlayacak. Çoklu prototip sistemi sayesinde aynı anda çok sayıda uçuş yapılacak ve elde edilen verilerle geliştirme süreci devam edecek.

    KAAN’ın 2028 yılı sonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. İlk üretim uçaklarda ABD’li General Electric tarafından geliştirilen F110 motorları kullanılacak. Prototiplerde kullanılması için Türkiye’ye bugüne kadar 10 adet F-110 motoru teslim edildi. ABD’nin Türkiye’ye 80 adet motor satışındaki engeller ortadan kalktı ve kongredeki inceleme süreci tamamlandı. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler yaşanması bekleniyor. ABD motorundan güç alan KAAN’nın 2028 yılında ilk teslimatının yapılması, 2032’den itibaren ise yerli TF35000 motorundan güç alanan versiyonun hayata geçirilmesi planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    MunOG 9 saat önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    d100 ücretli mi sel hasarlı araç alınır mı 1.3 multijet motor yağı tavsiyesi ekte nasıl yazılır olgun milf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum