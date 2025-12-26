Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu: Ne yapacak?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin yapay zeka ve veri altyapısını güçlendirmek için Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünü kurdu. Yeni müdürlük, kamuda yapay zekaya öncülük edecek.

    Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü resmen kuruldu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, yeni genel müdürlüğün Türkiye’de veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını güçlendireceğini, yapay zeka alanında politika ve stratejiler geliştireceğini açıkladı. Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Koordinasyon artırılacak

    Bakan Kacır, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün ülke genelinde veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştireceğini, bu alanda politika önerileri hazırlayacağını ve uygulayacağını, veri merkezleri için kriterler ve standartlar belirleyeceğini, ayrıca belgelendirme ve yetkilendirme düzenlemelerini hayata geçireceğini belirtti.

    Genel müdürlük, yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak, veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracak, AR-GE faaliyetlerini destekleyecek ve uluslararası işbirliklerini geliştirecek. Ayrıca kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayarak ulusal ölçekte koordinasyonu üstlenecek.

    Kamuda yapay zekaya ağırlık verildi

    Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı çatısı altında kurulan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü ise kamuda yapay zeka uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütecek. Müdürlük, ulusal politika, strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına katkı sunacak ve ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelerle uyumlaştırılmasına destek olacak. Kacır, müdürlüğün dijital devlet kapsamında verinin oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan tüm süreçleri kapsayan veri yönetişimi ilke, usul ve standartlarını belirleyeceğini ifade etti.

    Bakan, Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü’nün kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük edeceğini, ilgili kurumlarla birlikte gereksinimleri tespit edeceğini, ortak veri alanı altyapısını kuracağını ve uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriterlerini belirleyip uygunluğunu denetleyeceğini vurguladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Stoa +107 ThepianisT +79 the flying dutchman +69 Pc.programcı +67 camelon +60 Muhammed Taha Türk +51 bilgi@sayar +46 AY Force +41 ry4n +34 Galatas4ray +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    71 Kişi Okuyor (2 Üye, 69 Misafir) 16 Masaüstü 55 Mobil
    kayamtky okuyor
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1252 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, sanayi ve teknoloji bakanlığı ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri mehmet fatih kacır Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,2b
    Instagram Sayfası50,3b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kanuni takip ne zaman silinir forged motor ne demek 1.3 multijet geç çalışma altyapım kaç mbps destekliyor her yerden engelleyen kişiye nasıl ulaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark GO 1
    Tecno Spark GO 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum