Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu: Ne yapacak?

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü resmen kuruldu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, yeni genel müdürlüğün Türkiye’de veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını güçlendireceğini, yapay zeka alanında politika ve stratejiler geliştireceğini açıkladı. Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Koordinasyon artırılacak

Bakan Kacır, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün ülke genelinde veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştireceğini, bu alanda politika önerileri hazırlayacağını ve uygulayacağını, veri merkezleri için kriterler ve standartlar belirleyeceğini, ayrıca belgelendirme ve yetkilendirme düzenlemelerini hayata geçireceğini belirtti.

Genel müdürlük, yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak, veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracak, AR-GE faaliyetlerini destekleyecek ve uluslararası işbirliklerini geliştirecek. Ayrıca kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayarak ulusal ölçekte koordinasyonu üstlenecek.

Kamuda yapay zekaya ağırlık verildi

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı çatısı altında kurulan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü ise kamuda yapay zeka uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütecek. Müdürlük, ulusal politika, strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına katkı sunacak ve ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelerle uyumlaştırılmasına destek olacak. Kacır, müdürlüğün dijital devlet kapsamında verinin oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan tüm süreçleri kapsayan veri yönetişimi ilke, usul ve standartlarını belirleyeceğini ifade etti.

Bakan, Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü’nün kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük edeceğini, ilgili kurumlarla birlikte gereksinimleri tespit edeceğini, ortak veri alanı altyapısını kuracağını ve uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriterlerini belirleyip uygunluğunu denetleyeceğini vurguladı.

Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu

