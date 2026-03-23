Milyarder Jeff Bezos, asteroit savunma silahlarını tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, henüz roketlerinin sadece iki kez yörüngeye ulaşmış olmasına ve Ay iniş aracı geliştirme çalışmalarının yıllar alacak olmasına rağmen geleceğe yönelik iddialı bir plan açıkladı. Şirket, NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı ile iş birliği içinde geliştirilen “Yakın Dünya Cisimleri (NEO) Avcısı” adlı görev konseptini duyurdu. Bu proje, dünyaya olası tehlike oluşturabilecek asteroitlere karşı farklı savunma tekniklerini test etmeyi amaçlıyor.

İki yöntem geliştirilecek

Plan kapsamında Blue Origin, asteroitleri ya iyon ışını ile yörüngeden saptırmayı ya da yüksek hızlı çarpışmayla rota değişikliği yapmayı öngörüyor. İyon ışını yöntemi, hedef asteroidin yörüngesini değiştirecek yoğunlaştırılmış bir parçacık demeti kullanmayı içerirken yüksek hızlı çarpışma yöntemi "Robust Kinetic Disruption" olarak adlandırılıyor ve NASA'nın 2022'de başarıyla gerçekleştirdiği DART (Double Asteroid Redirection Test) görevinden esinleniyor. DART görevi, bir asteroidi yörüngesinden saptırmayı başarmıştı.

Bu görev için Blue Origin, Blue Ring adlı geliştirme aşamasındaki uzay aracı platformunu kullanmayı planlıyor. Blue Ring, uyduların taşınması, ikmal edilmesi ve barındırılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Görev, asteroitleri analiz edecek bir küçük küp uydular filosu fırlatmayı ve hedef cisimlerin yoğunluk, kütle gibi özelliklerini detaylı incelemeyi öngörüyor. Bu veriler doğrultusunda, hangi müdahale yönteminin uygulanacağı belirlenecek.

Üstteki animasyon Dünya'ya yakın asteroitlerin konumunu gösteriyor; Dünya'nın yörüngesi beyaz çizgi ile işaretlenmiştir.

Blue Ring platformu yakın zamanda NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde yapısal yük testlerinden geçti. Platformun prototipi, şirketin 91 metre uzunluğundaki New Glenn roketinin ilk uçuşunda 2025’te fırlatılmıştı. Blue Origin’in resmi olarak planlanan ilk Blue Ring görevi bu yıl içerisinde yapılacak olsa da asteroit avcısı misyon için henüz kesin bir fırlatma tarihi verilmiş değil.

Bu arada NASA da NEO Surveyor misyonu üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Ajans, bu görevi Dünya’ya potansiyel tehlike oluşturabilecek asteroit ve kuyrukluları tespit etmek için özel olarak tasarlanmış ilk uzay teleskobu olarak tanımlıyor. Teleskopun kızılötesi dedektörleri, az görünür ışık yansıtan ama Güneş tarafından ısıtıldıklarında kızılötesi spektrumda parlayan hedefleri takip edebilecek şekilde tasarlandı. NEO Surveyor görevinin SpaceX Falcon 9 roketi ile 2027 yılında fırlatılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: