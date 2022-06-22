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    Rapor: Dünya genelinde 3 milyar insanın internete erişimi yok

    Çağımızın ayrılmaz bir parçası olan internet  hakkında ilginç bir araştırma yayınladı. Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar insanın internete erişimi olmadığı düşünülüyor.
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    Milyarlarca insanın internete erişimi yok

    Son 50 yılda hızla hayatımızı değiştiren internet, çoğu insanın işinin ve hayatının bir parçası oldu. Birçoğumuz için internetsiz bir dünya hayal bile edilemezken, yeni bir istatistik internet hakkında ilginç bir perspektif sunuyor.

    Milyarlarca insanın internete erişimi yok

    Çin Uluslararası Kalkınma ve Bilgi Merkezi, ilk Küresel Kalkınma Raporu’nu yayınladı. Rapora göre 2021’in sonunda dünya nüfusunun %38’i (2,9 milyar insan) internete erişim sağlayamıyor. İnternete erişim olmayan kişilerin %96’sının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı da belirtilmiş. Rapora göre 2020’nin sonunda kentsel alanlarda internete erişim ortalama %75,6 seviyesine gelerek kırsal alanın neredeyse iki katına ulaşmış.

    Milyarlarca insanın internete erişimi yok
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    Milyarlarca insanın internete erişim sağlayamamasının büyük bir sebebi ise gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar ve pahalı internet fiyatları olarak belirtilmiş. Ayrıca akıllı telefonların kıtlığı ve bazı gruplarda dijital yeteneklerin eksikliği de internetin yaygınlaşmasında büyük bir engel olarak belirtiliyor. Buna rağmen rapor, küresel internet altyapılarında ve bilişim teknolojilerinde yapılan geliştirmelerin, 2020 yıllarında küresel internet trafiğinin önceki on yıla göre 15,9 kat artacağını belirtti.

    Bilişim ve teknoloji sektörü büyüyor

    Gelişmekte olan ülkelerde internete erişim az görünse de küresel anlamda bilişim ve teknoloji trafiğinin sürekli olarak arttığı belirtiliyor. Gelişmekte olan ülkelerin de her geçen gün daha fazla bilişim altyapılı sistemleri kullandığı ifade ediliyor. Ayrıca dijital ticaret de küresel anlamda hızla popülerleşiyor.

    Rapor, otomatik üretim hatlarının ve akıllı robotların kullanımının hızla artacağını ve 2020-2025 arasında 85 milyon insanın işini kaybedeceğini belirtiyor. Ayrıca COVID-19 pandemisi ile değişen hayat stilleri ve Starlink gibi uydu internet sistemlerinin artması, küresel anlamda internet erişimini ve otomatik sistemlerin kullanımı arttıracaktır.

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