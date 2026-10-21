PHP’deki kritik güvenlik açığı 2024’ten beri biliniyordu: Yama süreci krize dönüştü!

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Tam Boyutta Gör İnternetin temel taşlarından PHP'deki kritik açık krize dönüşürken, PHP Foundation tarafından yayımlanan resmi açıklama, PHP’deki ciddi güvenlik açığına ilişkin sürecin yönetiminde önemli aksaklıklar yaşandığını ortaya koydu. İlk işaretlerin 2024 yılında, Almanya devletinin finanse ettiği bir güvenlik denetimi sırasında tespit edildiği belirtilirken düzeltmenin aylar boyunca gecikmesi, vakfın da “yapısal başarısızlık” olarak nitelendirdiği sorunları gündeme taşıdı.

PHP’deki güvenlik açığına ilişkin süreç, düzeltmenin yayımlanması aşamasında da tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre açığa ilişkin ayrıntılar 20 Ekim’de internete sızdı. Bir güvenlik şirketinin saldırı senaryosunu gösteren videoyu yanlışlıkla yayımladığı, Chainguard adlı şirketin ise ambargoyu ihlal ederek düzeltmeyi diğer duyurulardan altı saatten fazla önce paylaştığı öne sürüldü.

PHP’nin güvenliği sınırlı sayıda geliştiriciye bağlı

Tartışmanın en dikkat çekici noktalarından biri, PHP’nin güvenliğini sağlayan geliştirici ekibinin sınırlı olması. PHP Foundation’ın açıklamasına atıfta bulunan paylaşımda, dünya genelinde bankalar, çevrim içi mağazalar ve kamu hizmetleri tarafından kullanılan dilin güvenliğinin küçük bir geliştirici grubuna dayandığı vurgulanıyor.

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PHP, internet altyapısında yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biri olduğu için güvenlik açıklarının giderilmesindeki gecikmeler geniş çaplı riskler doğurabiliyor. Özellikle kamu kurumları ve kritik hizmetlerde kullanılan sistemlerin güncel tutulması, bu tür açıkların kötüye kullanılmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor.

PHP altyapısındaki kritik açığın ardından bazı kamu hizmetleri sistemlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldı. Giderek büyüyen krizin ne gibi sonuçlar doğuracağı büyük merak konusu.

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