PHP’deki kritik güvenlik açığı 2024’ten beri biliniyordu: Yama süreci krize dönüştü!

PHP’deki güvenlik açığına ilişkin süreç, düzeltmenin yayımlanması aşamasında da tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre açığa ilişkin ayrıntılar 20 Ekim’de internete sızdı. Bir güvenlik şirketinin saldırı senaryosunu gösteren videoyu yanlışlıkla yayımladığı, Chainguard adlı şirketin ise ambargoyu ihlal ederek düzeltmeyi diğer duyurulardan altı saatten fazla önce paylaştığı öne sürüldü.
PHP’nin güvenliği sınırlı sayıda geliştiriciye bağlı
Tartışmanın en dikkat çekici noktalarından biri, PHP’nin güvenliğini sağlayan geliştirici ekibinin sınırlı olması. PHP Foundation’ın açıklamasına atıfta bulunan paylaşımda, dünya genelinde bankalar, çevrim içi mağazalar ve kamu hizmetleri tarafından kullanılan dilin güvenliğinin küçük bir geliştirici grubuna dayandığı vurgulanıyor.
PHP, internet altyapısında yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biri olduğu için güvenlik açıklarının giderilmesindeki gecikmeler geniş çaplı riskler doğurabiliyor. Özellikle kamu kurumları ve kritik hizmetlerde kullanılan sistemlerin güncel tutulması, bu tür açıkların kötüye kullanılmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor.
PHP altyapısındaki kritik açığın ardından bazı kamu hizmetleri sistemlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldı. Giderek büyüyen krizin ne gibi sonuçlar doğuracağı büyük merak konusu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: