Minecraft için sürpriz duyuru: 16 yıl sonra Vulkan'a geçiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mojang, Minecraft Java Edition için uzun süredir beklenen grafik altyapı değişimini resmen başlatıyor. 16 yıldır OpenGL kullanan oyun, bu yaz itibarıyla çok iş parçacıklı Vulkan API'sine geçiş sürecine girecek. Yeni güncelleme, mod desteğinin yanı sıra performans ve grafik tarafında yeni bir döneme işaret ediyor.

Minecraft Java Edition Vulkan'a geçiyor

Şirket net bir takvim paylaşmasa da, Java Edition oyuncuları ve mod geliştiricileri önümüzdeki aylarda yeni Vulkan tabanlı render motorunu test edebilecek. Geçişin sorunsuz ilerlemesi için Mojang bir süre OpenGL ve Vulkan'ı birlikte sunacak. Böylece kullanıcılar iki API arasında geçiş yaparak geri bildirim sağlayabilecek.

Aslında Minecraft'ın ilk resmi görsel yükseltmesi geçtiğimiz yıl Bedrock Edition için yayınlanan "Vibrant Visuals" güncellemesiyle gelmişti. Dinamik aydınlatma, volumetrik sis, yansımalar ve gelişmiş dokular gibi modern efektler oyuna eklenmişti. Java sürümünün benzer grafik güncellemelerini alabilmesi için ise önce altyapının Vulkan'a taşınması gerekiyor.

Vulkan'a geçiş, yalnızca görsel iyileştirmelerin önünü açmakla kalmayacak, Windows, macOS ve Linux tarafında temel performansı da artıracak. Ayrıca Apple'ın macOS'te OpenGL desteğini sonlandırma planı, Mojang'ı bu adımı atmaya zorlayan faktörlerden biri konumunda. macOS doğrudan Vulkan desteklemese de şirket bir çeviri katmanı üzerinden desteği sürdürecek.

Minecraft 2 geliyor; Çekim tarihi belli oldu 1 ay önce eklendi

OpenGL'in yıllardır güncellenmemiş olması ve modern grafik ihtiyaçlarına cevap verememesi de geçişi kaçınılmaz kıldı. Ancak Java Edition’ın güçlü mod ekosistemi nedeniyle Mojang temkinli ilerliyor. Şirket, mod geliştiricilere OpenGL bağımlılığını azaltmaları için geçiş dönemini iyi değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Minecraft için sürpriz duyuru: 16 yıl sonra Vulkan'a geçiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: