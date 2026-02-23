Minecraft için sürpriz duyuru: 16 yıl sonra Vulkan'a geçiyor

Minecraft Java Edition Vulkan'a geçiyor
Şirket net bir takvim paylaşmasa da, Java Edition oyuncuları ve mod geliştiricileri önümüzdeki aylarda yeni Vulkan tabanlı render motorunu test edebilecek. Geçişin sorunsuz ilerlemesi için Mojang bir süre OpenGL ve Vulkan'ı birlikte sunacak. Böylece kullanıcılar iki API arasında geçiş yaparak geri bildirim sağlayabilecek.
Aslında Minecraft'ın ilk resmi görsel yükseltmesi geçtiğimiz yıl Bedrock Edition için yayınlanan "Vibrant Visuals" güncellemesiyle gelmişti. Dinamik aydınlatma, volumetrik sis, yansımalar ve gelişmiş dokular gibi modern efektler oyuna eklenmişti. Java sürümünün benzer grafik güncellemelerini alabilmesi için ise önce altyapının Vulkan'a taşınması gerekiyor.
Vulkan'a geçiş, yalnızca görsel iyileştirmelerin önünü açmakla kalmayacak, Windows, macOS ve Linux tarafında temel performansı da artıracak. Ayrıca Apple'ın macOS'te OpenGL desteğini sonlandırma planı, Mojang'ı bu adımı atmaya zorlayan faktörlerden biri konumunda. macOS doğrudan Vulkan desteklemese de şirket bir çeviri katmanı üzerinden desteği sürdürecek.
OpenGL'in yıllardır güncellenmemiş olması ve modern grafik ihtiyaçlarına cevap verememesi de geçişi kaçınılmaz kıldı. Ancak Java Edition'ın güçlü mod ekosistemi nedeniyle Mojang temkinli ilerliyor. Şirket, mod geliştiricilere OpenGL bağımlılığını azaltmaları için geçiş dönemini iyi değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi