    Minecraft için sürpriz duyuru: 16 yıl sonra Vulkan'a geçiyor

    Mojang, 16 yılın ardından Minecraft Java Edition'ı OpenGL'den çok iş parçacıklı Vulkan API'sine taşıyor. Geçiş süreci bu yaz başlıyor ve mod geliştiricileri için yeni bir dönem açılabilir.

    Minecraft için sürpriz duyuru: 16 yıl sonra Vulkan'a geçiyor Tam Boyutta Gör
    Mojang, Minecraft Java Edition için uzun süredir beklenen grafik altyapı değişimini resmen başlatıyor. 16 yıldır OpenGL kullanan oyun, bu yaz itibarıyla çok iş parçacıklı Vulkan API'sine geçiş sürecine girecek. Yeni güncelleme, mod desteğinin yanı sıra performans ve grafik tarafında yeni bir döneme işaret ediyor.

    Minecraft Java Edition Vulkan'a geçiyor

    Şirket net bir takvim paylaşmasa da, Java Edition oyuncuları ve mod geliştiricileri önümüzdeki aylarda yeni Vulkan tabanlı render motorunu test edebilecek. Geçişin sorunsuz ilerlemesi için Mojang bir süre OpenGL ve Vulkan'ı birlikte sunacak. Böylece kullanıcılar iki API arasında geçiş yaparak geri bildirim sağlayabilecek.

    Aslında Minecraft'ın ilk resmi görsel yükseltmesi geçtiğimiz yıl Bedrock Edition için yayınlanan "Vibrant Visuals" güncellemesiyle gelmişti. Dinamik aydınlatma, volumetrik sis, yansımalar ve gelişmiş dokular gibi modern efektler oyuna eklenmişti. Java sürümünün benzer grafik güncellemelerini alabilmesi için ise önce altyapının Vulkan'a taşınması gerekiyor.

    Vulkan'a geçiş, yalnızca görsel iyileştirmelerin önünü açmakla kalmayacak, Windows, macOS ve Linux tarafında temel performansı da artıracak. Ayrıca Apple'ın macOS'te OpenGL desteğini sonlandırma planı, Mojang'ı bu adımı atmaya zorlayan faktörlerden biri konumunda. macOS doğrudan Vulkan desteklemese de şirket bir çeviri katmanı üzerinden desteği sürdürecek.

     

    OpenGL'in yıllardır güncellenmemiş olması ve modern grafik ihtiyaçlarına cevap verememesi de geçişi kaçınılmaz kıldı. Ancak Java Edition’ın güçlü mod ekosistemi nedeniyle Mojang temkinli ilerliyor. Şirket, mod geliştiricilere OpenGL bağımlılığını azaltmaları için geçiş dönemini iyi değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    scorpion20 1 gün önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    vay be gayet iyi

